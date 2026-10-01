Hallaron los cuerpos sin vida del tío y el sobrino desaparecidos por las disidencias en Briceño

Briceño- Antioquia

El pasado 9 de abril de 2026, Caracol Radio había publicado que dos hombres identificados como Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y el tío Jhon Hernan Durango, de unos 41 años, habían sido retenidos contra su voluntad por integrantes de las disidencias frente 36 que hacían presencia en ese momento en zona rural de Briceño y que varios días después habían sido asesinados por orden de alias Primo Gay, que para la época era el cabecilla de ese grupo y hoy en el Clan del Golfo.

Este medio de comunicación conoció que este jueves un grupo de funcionarios judiciales de la fiscalía con apoyo del ejército exhumó los cuerpos de estas dos víctimas en la vereda Palmichal de Briceño. Allí fueron enterrados luego de que los asesinaran las disidencias por orden de alias Chala, hoy capturado, y Primo Gay. Posiblemente a alias Cahala la fiscalía le imponga este nuevo delito: desaparición forzada y homicidio.

Cuerpos recuperados de la zona rural de Briceño- foto cortesía para Caracol Radio Ampliar Cuerpos recuperados de la zona rural de Briceño- foto cortesía para Caracol Radio Cerrar

¿Qué se sabe de la muerte?

Caracol Radio ha conocido que estos dos hombres, entre ellos un exmilitar, vivían en Medellín. Sin embargo, eran oriundos de San Andrés de Cuerquia, a donde pensaban viajar a pasar la Semana Santa del 2026. Pero eran oriundos de San Andrés de Cuerquia, a donde pensaban viajar a pasar la Semana Santa del 2026, pero antes les surgió un contrato para construir un invernadero en la vecina población de Briceño. Allí, los ilegales los retuvieron por el temor de “Primo Gay” debido a los operativos de la fuerza pública que le habían hecho días antes a la retención de las víctimas y del que había logrado fugarse y se había hecho pasar por muerto.

Al parecer, el temor a que estas personas fueran integrantes de la fuerza pública llevó a los ilegales a ordenar su ejecución, pero gracias a información de personas que se han desmovilizado, se logró la ubicación de estas personas y su familia podrá sepultarlos y hacer el duelo que tardó siete meses.