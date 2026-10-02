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02 oct 2026 Actualizado 01:48

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En Ituango se sometieron tres menores de edad de las disidencias del frente 18

Las tres personas se entregaron al ejército en el corregimiento El Aro con armas de fuego tipo fusiles y munición.

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Ituango- Antioquia

Este jueves se conoció que tres presuntos integrantes del frente 18 de las disidencias se entregaron a las tropas estatales en zona rural de Ituango ante la presión ejercida por las autoridades en ese territorio del norte de Antioquia.

Según la información obtenida por Caracol Radio, los tres muchachos menores de edad se entregaron en el corregimiento del Aro con armamento tipo fisul y municiones. Los adolescentes serán dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecimiento de sus derechos.

Los ahora exintegrantes del grupo armado ilegal estaban bajo el mando de alias Diomer, quien lidera el Frente 18 desde que en el mes de marzo de 2026 abatieron a alias Ramiro mediante un bombardeo.

Recordemos que en ese territorio el grupo Frente 18, cuyo máximo comandante es “Iván Mordisco”, sostiene una guerra con el Clan del Golfo por el control de las rentas ilícitas y corredores estratégicos.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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