El Festival Internacional de Tango de Medellín celebra sus 20 años por todo lo alto

Medellín

El Festival Internacional de Tango de Medellín celebrará sus 20 años de historia en este 2026 con una programación especial, que se extenderá del 8 al 14 de junio. Durante estos siete días, la ciudad ofrecerá más de 40 actividades gratuitas en diferentes escenarios, consolidando este evento como uno de los principales encuentros culturales de tango en Colombia.

En el marco de esta edición conmemorativa, la Alcaldía de Medellín impulsará la firma de la postulación del tango a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. Este proceso, que se encuentra en su primera fase, busca reconocer el tango como parte fundamental de la identidad cultural local.

La programación del festival incluirá actividades de formación, circulación artística, memoria y apropiación ciudadana, con artistas locales, nacionales e internacionales. Entre los eventos destacados están el Campeonato de Baile y el Concurso de Canto, que se realizarán del 8 al 10 de junio, e incorporarán por primera vez, categorías para jóvenes y adultos.

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Uno de los momentos centrales de esta fiesta cultural será la Gala Conmemorativa el 9 de junio, que contará con la participación de la Filarmónica de Medellín y reconocidos artistas internacionales del tango. Asimismo, el festival reunirá a destacados bailarines argentinos, campeones mundiales, junto a maestros y exponentes del género.

El cierre incluirá un concierto en Plaza Gardel con la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín, bajo la dirección de un maestro argentino invitado, reafirmando a Medellín como epicentro del tango y referente cultural a nivel internacional.