UNAD-Medellín estaría obligando a profesores pagar de su bolsillo un encuentro nacional de rectores

Medellín

Caracol Radio conoció una queja que están denunciando algunas personas que trabajan en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Medellín (UNAD), la cual consiste en que los estarían obligando a inscribirse al evento institucional “IV Convención Iberoamericana de Rectoras, Rectores y Líderes Educativos”, que se realizará en el mes de octubre de 2026 y que se desarrollará en la ciudad de Medellín, cuyo valor debe ser asumido por los propios docentes.

Señala la queja de algunas personas, de las cuales protegeremos su identidad: los profesores de tiempo completo tienen que pagar de su propio dinero la inscripción al seminario, cuyo valor es de 1.200.000, y quien prefiera hacerlo virtual deberá pagar 650 mil pesos. Algunos, por las presiones de las directivas, pagaron para evitar represalias.

Según la denuncia que ya ha sido instaurada en la Personería de Medellín, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo, las directivas de la UNAD estarían presionando a los docentes a firmar una autorización para que la institución universitaria les descuente el valor del encuentro de la nómina, el cual se niegan a aceptar. Agregan que muchos se han negado y que por ello las represalias.

“Como mecanismo de coacción y control, la Dirección del CEAD Medellín ha iniciado el empadronamiento y elaboración de listas detalladas de los docentes de tiempo completo, exigiendo nombres y números de cédula para enviar reportes directos a la Dirección de Zona, catalogando la compra de la boleta como un acto de “apoyo al Señor Rector” o “lealtad institucional”, dice un aparte de la denuncia que ya tienen las autoridades.

Mensajes con los que prueban las presIones a los docentes dE la UNAD- Medellín Ampliar Mensajes con los que prueban las presIones a los docentes dE la UNAD- Medellín Cerrar

Agrega que estas intimidaciones se están ejerciendo mediante grupos institucionales de (WhatsApp y Microsoft Teams), pruebas que fueron adjuntadas en la denuncia a los entes de control y que también tiene Caracol Radio.

Grupo de Teams en el que se genera la presión denunciada Ampliar Grupo de Teams en el que se genera la presión denunciada Cerrar

Este medio de comunicación ha intentado contactarse con el director regional de la UNAD, Nelson Octavio Casas Atehortua, para conocer su versión de los hechos. Cabe recalcar que en el momento en el que el señor Casas desee entregar su versión, Caracol Radio está dispuesto a publicar la respuesta a los señalamientos.