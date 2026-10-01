Crisis de salud mental y adicciones en habitantes de calle enciende las alarmas en Medellín

Medellín

La Personería Distrital de Medellín emitió una Alerta Institucional Preventiva ante el incremento atípico, la crisis de salud mental y la expansión socioespacial de la población en situación de calle. La agencia advierte sobre una brecha presupuestal y fallas de trazabilidad que vulneran los derechos de esta población.

El informe revela un panorama crítico de salud: el 89,7 % de las personas registradas consume sustancias psicoactivas (SPA) y más del 24 % padece enfermedades psiquiátricas o trastornos de salud mental. La alerta surge ante el próximo vencimiento de la Política Pública vigente (2017–2025).

Aumento desbordado y descontrol en la caracterización

La investigación evidencia que el fenómeno superó la capacidad del Distrito. Mientras el DANE contabilizó 3.214 personas en 2019, en 2025 el sistema brindó 15.509 atenciones básicas. Sin embargo, de esa cifra, solo 6.292 cuentan con caracterización socioeconómica, dejando a más del 43 % sin registro detallado.

Instrumentalización por bandas criminales

El Ministerio Público denunció que esta población sufre graves vulneraciones al ser cooptada e instrumentalizada por Grupos Delictivos Organizados (GDO). Estas estructuras las utilizan para el transporte de armas, drogas y vigilancia informal en comunas como La Candelaria, Laureles, El Poblado y Guayabal.

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Ante este diagnóstico, el personero Mefi Boset Rave Gómez exhortó a las secretarías de Inclusión Social, Salud, Seguridad y Paz a articular acciones urgentes para replantear la atención integral en la ciudad.