El congresista Simón Molina fue demandado por Daniel Quintero, ¿por qué?

Felipe Alzate, abogado del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, informó que se radicó una demanda contra el representante a la Cámara por Antioquia del Partido Creemos, Simón Molina, por presuntamente incidir en el testimonio de una mujer que es testigo en un proceso contra Miguel Quintero, hermano del también exsuperintendente de salud.

Según el jurista, el representante Molina presuntamente habría incidido directa e indirectamente en el testimonio de Laura Mejía Higuita en el proceso de presunta corrupción de varios contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se adelanta contra Miguel Quintero.

“Interponer una denuncia no solo ante la Fiscalía General de la Nación, sino también ante la Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, para que se determine si el actual representante a la Cámara, Simón Molina, quien en ese momento fungía como secretario privado de la alcaldía de Medellín, habría incidido, junto con otras personas, en la declaración y colaboración que estaban prestando los 2 principales testigos en contra de Miguel, Laura Mejía y Misael Cadavid”.

El proceso de Miguel Quintero avanza en las audiencias de formulación e imputación de cargos y medida de aseguramiento la cual se decidirá este viernes 2 de octubre.

Al momento de esta publicación, el representante Molina no se había manifestado sobre esta situación anunciada por el abogado del exalcalde Daniel Quintero.