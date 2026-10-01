Medellín tendrá cierres viales por el Festival del Perpetuo Socorro

Medellín, Antioquia

La ciudad de Medellín tendrá varios cierres viales con motivo del Festival del Perpetuo Socorro, que se realizará este sábado 3 de octubre en el sector de la comuna 10-La Candelaria.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las restricciones se implementarán sobre la calle 35, entre las carreras 50, Palacé, y 46, sin afectar la carrera 48, Abejorral. También habrá cierre en la carrera 46 entre las calles 34 y 35.

La programación del festival se desarrollará entre las 9:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, con actividades artísticas y creativas que buscan dinamizar el ecosistema cultural del barrio Perpetuo Socorro.

Cierres se extenderán durante cuatro días

Los cierres viales están relacionados con las labores de montaje, desarrollo y desmontaje del evento. Por esta razón, comenzaron desde las 9:30 de la noche de este jueves 1 de octubre y se extenderán hasta las 8:00 de la mañana del domingo 4 de octubre.

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La Administración Distrital informó que las medidas no afectarán las rutas de transporte público que circulan por el sector. Durante la jornada se contará con el acompañamiento de agentes de tránsito, quienes estarán encargados de apoyar la regulación de la movilidad y garantizar condiciones de seguridad vial.

Las autoridades recomendaron a los conductores tener en cuenta los cierres programados y, en lo posible, tomar rutas alternas mientras se desarrollan las actividades del Festival del Perpetuo Socorro.