“Estudiantes quieren aprender, pero no les estamos cumpliendo”: Fundación Barco tras resultados PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a abrir el debate sobre la educación en Colombia. Esta vez, además de revisar los puntajes obtenidos por los estudiantes, la Fundación Barco quiso poner el foco en otro aspecto que aparece en los resultados y que, para la organización, merece atención: los jóvenes colombianos muestran una motivación por aprender superior al promedio de los países de la OCDE.

Para la organización, el contraste está en que esa disposición de los jóvenes no necesariamente se está traduciendo en mejores resultados. Así lo explicó Alfonso Otoya, director de la Fundación Barco, en diálogo con Caracol Radio.

“Los resultados que se mostraron de las pruebas PISA nos evidencian que los estudiantes en Colombia tienen una vocación, un entusiasmo por aprender superior a la media de los estudiantes de la OCDE. Eso es muy rescatable, eso es importante, pero desafortunadamente, digamos que no desde el aparato educativo, desde el ecosistema educativo no les estamos cumpliendo” indicó Otoya.

El director considera tambien que los resultados de PISA vienen mostrando una tendencia que debe ser revertida mediante “políticas públicas eficientes para que ese entusiasmo que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes muestran por aprender, pues se lo podamos cumplir y lo podamos usar para que aumentemos verdaderamente las capacidades de las próximas generaciones”.

Las oportunidades para aprender cambian según el territorio

Uno de los puntos que la Fundación Barco pone sobre la mesa son las diferencias que existen entre estudiantes dependiendo de sus condiciones socioeconómicas y del lugar donde estudian, más en un contexto como Colombia.

Señalan que el origen socioeconómico explica el 17,4 % de las diferencias en el desempeño en ciencias en Colombia, frente al 11,6 % registrado en promedio en la OCDE. También reporta una diferencia de 93 puntos en ciencias entre los estudiantes de mayores y menores recursos.

A esto se suman las diferencias territoriales. Datos del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi citados por la Fundación muestran que en territorios como Envigado y Armenia cerca de 4 de cada 10 estudiantes alcanzan niveles adecuados simultáneamente en matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales y ciudadanas y ciencias naturales. En Chocó y Uribia-La Guajira, la proporción es de menos de 1 de cada 30.

Pues, un ejemplo de ello, es el acceso a un celular, a la tecnología misma y redes sociales que son parte del debate educativo. Otoya reconoce que las redes sociales pueden afectar a los estudiantes y que por eso se ha planteado restringir el uso de celulares durante las clases.

Sin embargo, advierte que no todas las instituciones tienen las mismas alternativas tecnológicas ni las familias. Mientras algunos estudiantes cuentan con computadores o tablets, en otros lugares un celular puede ser el único medio disponible para acceder a internet.

Por eso, considera que una prohibición general debe analizarse teniendo en cuenta esas diferencias.

“Generar una política pública que prohíba el tener teléfonos inteligentes en las aulas de clase es un ejemplo de una política que, pues si bien, busca proteger a los estudiantes al acceso de redes sociales, podría generar más daño debido a que termina incrementando las brechas de accesibilidad a internet y de abuso de tecnologías”.

El planteamiento de la Fundación Barco es que este tipo de decisiones tengan en cuenta las condiciones particulares de cada institución y territorio.

Hay colegios donde todavía faltan condiciones básicas

La organización también señala dificultades relacionadas con los recursos disponibles en las instituciones. Según su análisis, más de 8 de cada 10 estudiantes están en colegios donde se reporta escasez de materiales educativos y cerca de 7 de cada 10 estudian en instituciones donde se reporta escasez de profesores.

Otoya dice que la discusión no se reduce solo a la docencia, pues considera necesarias tambien medidas como mejorar la conectividad, ampliar la planta docente y fortalecer la formación de los profesores, aunque advierte que los recursos son limitados y deben priorizarse.

Como ejemplo, menciona la falta de baterías sanitarias en algunas instituciones educativas rurales.

“Muchas instituciones educativas rurales no cuentan con baterías sanitarias y el no contar con baterías sanitarias es una de las tantas barreras que pues desde nuestras ciudades nosotros percibimos como posiblemente inexistente, pero que para un estudiante y para una estudiante se vuelven barreras muy difíciles de superar”.

Según explicó, estas condiciones pueden incluso dificultar la asistencia de los estudiantes a las clases. “Les pedimos a los estudiantes que saquen mejores puntajes, que aprendan, que se capaciten, pero ni siquiera tenemos la capacidad de garantizar unos mínimos”.

La propuesta es reducir barreras y cambiar los contenidos

Para evitar que los problemas vuelvan a aparecer en futuras mediciones, Otoya plantea reducir las barreras que afectan la asistencia y permanencia de los estudiantes y revisar los contenidos con los que se están formando.

“Tenemos que velar por hacer currículos que sean verdaderamente atractivos a las necesidades del estudiante hoy”.

La propuesta es que los nplanes educativos o como indica el director, currículos respondan a problemáticas actuales, incorporen el manejo de tecnologías y preparen a los jóvenes para las transformaciones del mercado laboral de los próximos años.

La Fundación Barco también plantea fortalecer la formación docente, mejorar los materiales educativos y desarrollar estrategias diferenciadas de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

Para Otoya reitera que, algunas de las prioridades parten de resolver de nuevo “Cosas tan básicas como garantizar accesibilidad a través de la existencia de baterías sanitarias o de conectividad son básicas y esenciales para poder plantear unos mejores resultados en las pruebas futuro de PISA”.

En ese sentido, el planteamiento para fortalecer la educación en el pais según la organización, es reducir las brechas y garantizar unas condiciones que permitan que las expectativas que tienen los jóvenes puedan convertirse en mejores aprendizajes y oportunidades.