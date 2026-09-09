Becas Fulbright para colombianos: ¿qué cubre? Hay convocatoria para estudiar becado en EE. UU.
Estos son los requisitos que necesitan los colombianos para participar en la convocatoria
La convocatoria para acceder a diferentes programas de la Comisión Fulbright Colombia ya se encuentran habilitadas en el país, aquellos colombianos que cuenten con un título profesional y deseen profundizar sus estudios en Estados Unidos pueden acceder en diferentes modalidades, con beneficios que incluyen apoyos económicos, tiquetes aéreos, seguro y acompañamiento durante el proceso de movilidad académica.
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¿Qué becas Fulbright están disponibles para colombianos?
La Comisión Fulbright Colombia cuenta con diferentes programas dirigidos a investigadores y profesionales. Entre las convocatorias que aparecen actualmente abiertas se encuentra:
El Fulbright Visiting Student Researcher Program:
- Objetivo: Realizar una estancia de investigación de 4 a 10 meses en una universidad o centro de EE. UU. para impulsar un doctorado en Colombia.
- Dirigido a: Estudiantes activos y matriculados en un programa de doctorado en Colombia.
- Fecha de cierre: 12 de octubre de 2026.
- Inicio: Segundo semestre de 2027.
- Cómo postularse: El proceso es gratuito y se realiza en línea mediante la plataforma de la Comisión Fulbright Colombia.
- Beneficios: Estipendio mensual para cubrir los gastos de manutención en Estados Unidos, un tiquete aéreo internacional de ida y regreso entre Bogotá y Estados Unidos, gestión y acompañamiento para la visa J-1, seguro básico para accidentes y enfermedades y apoyo antes del viaje y durante la estancia.
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Fulbright Visiting Scholar Program:
- Objetivo: Realizar proyectos de investigación avanzada o estancias posdoctorales en una universidad o centro de investigación de los Estados Unidos.
- Dirigido a: Profesores e investigadores colombianos que cuenten con un doctorado concluido o con al menos cuatro años de experiencia investigativa comprobada, además de un vínculo laboral vigente en Colombia.
- Fecha de cierre: 12 de octubre de 2026.
- Inicio: Segundo semestre de 2027.
- Cómo postularse: El proceso es gratuito y se realiza en línea mediante la plataforma de la Comisión Fulbright Colombia.
- Beneficios: Sostenimiento mensual, tiquetes aéreos, costos universitarios, gestión de visa, seminarios de orientación y seguro. Además, la Comisión negocia con universidades estadounidenses posibles exenciones de matrícula. Estas pueden ser totales, parciales o nulas.
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¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que cuentan con título universitario equivalente a un pregrado en Estados Unidos, demostrar dominio del inglés:
- 550 paraTOEFL en papel.
- 79-80 para TOEFL por Internet - iBT.
- 6,5 de puntuación global en el IELTS.
No tener ciudadanía estadounidense ni doble nacionalidad y cumplir con los requisitos específicos definidos por Fulbright Colombia.
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¿Los becarios deben regresar a Colombia?
Fulbright establece un compromiso de retorno para sus beneficiarios. En el caso del Visiting Scholar, los seleccionados deben regresar a Colombia al finalizar su estancia y permanecer en el país durante al menos dos años para aplicar y compartir los conocimientos adquiridos.
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