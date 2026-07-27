Qué pasa si pago el ICFES y no lo presentó ¿Lo puede aplazar?: Entidad explica consecuencias

Consecuencias si una paga el ICFES y no lo presenta | Getty Images/ ICFES

Este domingo 26 de julio de 2026, en Colombia, los estudiantes de grado undécimo presentaron las pruebas Saber 11, que son el examen del Estado.

Las pruebas son aplicas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y su propósito es medir las competencias y conocimientos adquiridos durante la educación media.

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¿Qué pasa si un estudiante pagó el ICFES y no lo pudo presentar?

Pese a esto, hay algunos casos en que los estudiantes no se registran a tiempo o no alcanza a llegar al lugar en donde debe presentar el examen y muchos se preguntan si hay consecuencias.

Ante estos escenarios, el ICFES no le impone multas o sanciones a las personas que no hagan el examen. Sin embargo, pueden haber repercusiones monetarias y académicas a futuro.

El artículo 14 de la resolución 68 de 2016 del ICFES establece que no hay lugar a abonos o devoluciones del dinero por inscripción, salvo en los siguientes casos:

Abono para Período Extraordinario: “El usuario que pague la tarifa del período ordinario, sin que hubiere registrado la información en el mismo período, podrá usar ese pago como abono para pago de la tarifa extraordinaria”.

Abono para otro examen: Las personas que pagaron la tarifa de un examen, pero que por razones de fuerza mayor o caso fortuito no pudieron finalizar la inscripción. En este caso, podrán usar este valor para usarlo en un examen de la misma categoría.

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Devolución del exceso: Si un estudiante pagó más del valor de la tarifa que debía cancelar puede solicitar la devolución. La persona dispone de 15 días hábiles después de la finalización del registro para solicitar su dinero.

Devolución total: Aquellos que pagaron la tarifa del examen, pero que no pudieron concluir su inscripción por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas personas tienen 15 días hábiles después del registro extraordinario para hacer la petición de la devolución del dinero.

Consecuencias académicas

Aunque no hay sanción por no presentar el examen, la ley señala que es de carácter obligatorio para ingresar a la universidad.

Según el artículo 14 de la Ley 30 de 1992, presentar el examen de Estado, Saber 11°, debe ser requisito para ingresar a cualquier institución de educación superior.

Por esta razón, muchas instituciones de educación superior solicitan un puntaje promedio de admisión en sus universidades. Ante esto, el estudiante se debe preparar para presentarlo y tratar de sacar el mejor resultado posible para intentar acceder a grandes beneficios como becas.

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¿Se puede aplazar?

En caso de que un estudiante haya pagado el ICFES y no la haya podido presentar, no podrá aplazar el examen ni tener devolución del dinero.

En este caso, la persona deberá esperar a que se abran las siguientes convocatorias del ICFES, realizar el proceso de inscripción y hacer el pago de nuevo.

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