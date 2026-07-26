Resultados ICFES Saber 11 2026: qué puntaje es bueno y cómo saber si superó el promedio nacional

Abren las inscripciones para la prueba Saber 11, calendario A: El examen será en agosto/ Getty Images

Las pruebas Saber 11 son el examen de Estado que presentan los estudiantes que están por terminar el grado undécimo en Colombia. Son aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y tienen como objetivo medir las competencias y conocimientos adquiridos durante la educación media

Después de presentar las pruebas Saber 11 este domingo 26 de julio, varios estudiantes de grado 11 en Colombia esperan conocer sus resultados y resolver una de las preguntas más comunes como ¿Cuál es el puntaje que puede considerarse como bueno y qué tan útil será para ingresar a la universidad?

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¿Cuándo se publican los resultados del ICFES Saber 11 2026?

De acuerdo con el cronograma establecido por el Icfes, los resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A estarán disponibles desde el 25 de septiembre de 2026.

A partir de esa fecha, los estudiantes podrán consultar su desempeño en la plataforma oficial de la entidad utilizando sus datos personales, como número de documento de identidad, fecha de nacimiento y registro asignado durante la presentación del examen.

El resultado será una herramienta clave para quienes buscan continuar sus estudios en instituciones de educación superior, ya que algunas universidades utilizan el puntaje obtenido como parte de sus criterios de selección.

¿Qué puntaje del ICFES Saber 11 se considera bueno?

El Icfes no establece una cifra específica que determine qué resultado es “bueno” o “malo”. La prueba se califica en una escala de 0 a 500 puntos, y la valoración del desempeño depende principalmente de la universidad, la carrera elegida y los requisitos de admisión de cada institución.

Sin embargo, de manera general, un puntaje superior a 300 puntos suele considerarse competitivo para acceder a diferentes programas universitarios.

Los estudiantes que logran resultados cercanos o superiores a 400 puntos suelen ubicarse entre los desempeños más destacados y pueden contar con mayores posibilidades en procesos de admisión más exigentes o convocatorias especiales.

¿Cuál es el promedio nacional del ICFES Saber 11?

Para interpretar mejor un resultado, también es importante compararlo con el comportamiento general de los estudiantes del país.

En los últimos años, el promedio nacional de las pruebas Saber 11 se ha ubicado aproximadamente entre 250 y 260 puntos. Por esta razón, quienes obtienen una calificación superior a ese rango logran ubicarse por encima de la media nacional.

No obstante, un puntaje considerado alto para una institución puede no ser suficiente para otra, especialmente en programas universitarios con alta demanda como medicina, ingeniería, derecho o algunas carreras de ciencias.

¿Qué materias evalúa la prueba Saber 11 del Icfes?

El examen Saber 11 está compuesto por cinco áreas principales que buscan medir diferentes competencias académicas:

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales

Inglés

Cada una de estas áreas recibe una puntuación individual entre 0 y 100 puntos. Además, el Icfes calcula un resultado global sobre 500 puntos, que es el dato más consultado por estudiantes y universidades.

Para obtener este puntaje general, la entidad combina los resultados de las diferentes pruebas mediante una metodología propia, en la que tienen un peso importante áreas como Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales y Ciudadanas.

¿El puntaje del ICFES garantiza el ingreso a una universidad?

Aunque un resultado alto puede representar una ventaja, el puntaje Saber 11 no garantiza por sí solo la admisión a una universidad. Cada institución define sus propios criterios y puede tener en cuenta otros factores como entrevistas, pruebas internas, cupos disponibles o requisitos específicos del programa.

Por esta razón, los estudiantes deben revisar directamente las condiciones de la universidad y carrera de su interés antes de tomar decisiones sobre su futuro académico.