Cuándo son las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° 2026: Ministerio de Educación confirmó calendario

Conozca las fechas de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° 2026. Foto: Getty Images/ Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional continúa con la aplicación en 2026 de la estrategia de evaluación “Quiero Ser, Quiero Saber”, un programa con el que el Gobierno tiene como objetivo medir y hacer seguimiento al aprendizaje de estudiantes en colegios públicos y privados de Colombia.

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Una de las mayores novedades para este año fue que la evaluación se amplió a más grados escolares. En el año 2025, la prueba estaba solo dirigida para estudiantes de los grados 5° y 9°, mientras que para el 2026 también podrán participar los alumnos de 3° y 7°, aumentando la estrategia dentro del sistema educativo.

Las pruebas tienen como finalidad evaluar competencias en Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional.

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Las pruebas evaluarán competencias en Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional, y podrán realizarse tanto en modalidad online como offline a través de la plataforma oficial del programa.

Para este 2026, el Ministerio de Educación dio a conocer que las pruebas se desarrollaran en tres momentos durante todo el año escolar y dos de ellas ya se aplicaron.

La primera aplicación de ellas fue en el mes de marzo, exactamente entre el 9 y 27 del mes. Asimismo, la segunda se realizó a mitad año entre el 22 de junio y 18 de julio.

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¿Cuándo es la tercera aplicación de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°?

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación, la tercera y última aplicación de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° está programada entre el 13 y 31 de octubre.

Asimismo, la entidad dio a conocer que se va a promover y acompañar el uso pedagógico de los reportes nacionales con análisis e interpretación de los datos y con informes a nivel nacional de establecimientos educativos y Secretarías de Educación.

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