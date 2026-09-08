Dónde se puede ver a qué EPS está afiliado en 2026: Paso a paso para consultar a través de ADRES

Conozca a qué EPS está afiliado o pertenece | Getty Images. / Choreograph (Konstantin Yuganov)

En Colombia, todas las personas están afiliadas a una Entidad Promotora de Salud (EPS) por medio de dos regímenes principales: contributivo y subsidiado.

Las EPS hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual fue creado en 1993 mediante la Ley 100. Asimismo, los dos regímenes deben garantizar el acceso a los servicios básicos en salud, pero a través de esquemas administrativos diferentes.

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Régimen contributivo: Está dirigido a todas las personas que tienen recursos propios tales como trabajadores formales, independientes con capacidad de pago, pensionados y servidores públicos.

Régimen subsidiado: En este grupo están todos las personas que no cuentan con capacidad económica para aportar el costo total de su afiliación, por lo cual es cubierto por el Estado.

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¿Cuáles son las funciones de las EPS?

Asegurar la afiliación de una persona.

Contratar una red eficiente de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Garantizar el acceso a servicios curativos, preventivos y médicos.

Promover programas para prevenir enfermedades.

Autorizar procedimientos quirúrgicos y tratamientos.

Atender peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios.

Seguir y cumplir con los estándares y supervisiones que imponga la Superintendencia Nacional de Salud, ente encargado de regular su funcionamiento.

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Si alguna EPS no garantiza el servicio de forma correcta, se arriesga a que la entidad pueda imponer sanciones, intervenir u ordenar su liquidación.

¿Cómo saber a cuál EPS está afiliado?

Siguiendo estos pasos puede averiguar a qué EPS pertenece.

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Ingresar al sitio web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o directamente en este enlace https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps.

o directamente en este En la página web, el usuario deberá elegir el tipo de documento y escribir el número de su identificación, para luego dar clic en el botón consultar .

. Luego de esto, el sistema de ADRES va a abrir una ventana emergente . Es importante que el usuario tenga permitida la apertura de ventanas emergentes. En caso de que aparezca ninguna ventana, tendrá que configurar su navegador para que le permita la apertura de ventanas emergentes.

. Es importante que el usuario tenga permitida la apertura de ventanas emergentes. En caso de que aparezca ninguna ventana, tendrá que configurar su navegador para que le permita la apertura de ventanas emergentes. En la nueva ventana emergente, el usuario podrá revisar sus datos principales, en los que podrá saber sus datos de afiliación, actual estado en la EPS (activo o inactivo), la entidad y el régimen al que está afiliado, fecha de afiliación efectiva y fecha de finalización, y el tipo de afiliado (cotizante o beneficiario).

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