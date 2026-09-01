Nuevo pago de Colombia Mayor en septiembre: Prosperidad Social confirmó fechas pago séptimo ciclo

Todos los adultos mayores que están en el programa Colombia Mayor recibirán un alivio económico para este mes de septiembre de 2026. Prosperidad Social dio a conocer que el próximo desembolso del ciclo se entregará en las primeras dos semanas.

Miles de beneficiarios podrán reclamar su pago habitual y la entidad confirmó las fechas del séptimo ciclo para la entrega de estos recursos.

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Esta medida beneficiará a cerca de tres millones de participantes en el programa de transferencias monetarias, el cual fue creado para apoyar a aquellas personas que no cuenta con una pensión o viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica.

¿Cuándo inicia el pago de Colombia Mayor en septiembre de 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial Prosperidad Social, el giro de los recursos iniciará el 3 de septiembre de julio de 2026. En esta jornada se entregarán los valores correspondientes al séptimo ciclo de transferencias monetarias.

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De igual manera, la entrega para los cerca de tres millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026.

La entidad también recomienda consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario definitivo, los puntos autorizados y cualquier información relacionada con la entrega del subsidio.

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¿Cómo y dónde recibir los pagos del programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

La entidad gubernamental afirmó que, para con la intención de facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que va a permitir a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.

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¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

Prosperidad Social dio a conocer que todos los adultos mayores que estén interesados en aplicar a este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Contar con mínimo tres años menos de la edad que es requerida para poder pensionarse por vejez, que actualmente son 54 años para las mujeres y 59 para hombres.

No tener rentas o algún tipo de ingreso que le permita subsistir.

o algún tipo de ingreso que le permita subsistir. Estar en los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV.

El programa Colombia Mayor de Prosperidad Social entrega un apoyo económico de 80.000 pesos a cada persona menor de 80 años. Para los mayores de esta edad, el monto es de 225.000 pesos. Por su parte, en Bogotá, tras un acuerdo con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

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