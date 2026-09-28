Robo o pérdida de placas de un vehículo: Paso a paso para la denuncia y solicitar el duplicado

Son muchos los ciudadanos que cuentan con vehículo en Colombia, sin embargo, esto más allá de ser una necesidad o lujo, trae consigo varios trámites que hay que tener en cuenta y conocer para poder solucionar prontamente en caso de ser necesario.

Uno de los más temidos por los conductores, es la pérdida o el robo de la placa del vehículo, pues esta es una segunda identificación del carro o la moto.

De este modo, Caracol Radio le explica qué es lo que debe hacer en caso de perder la placa y el paso a paso para volver a solicitarla.

Denuncia de robo o pérdida de la placa

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, es muy importante hacer la denuncia ante una Unidad de Reacción Inmediata (URI), a un Comando de Atención Inmediata (CAI). Este proceso también se puede realizar de forma online, a través del portal denunciar.policia.gov.co en la sección de autopartes.

Una vez realice el denuncio podrá guardar su vehículo en un lugar seguro y solicitar el permiso provisional para transitar sin placas.

Luego, deberá agendar una cita en la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Movilidad para solicitar el duplicado.

Es de destacar que el trámite de duplicado lo puede realizar en caso de hurto, pérdida, destrucción o deterioro de la misma.

Duplicado de la placa

La expedición del duplicado de las placas, en caso de perdida, destrucción, deterioro o hurto permiten identificar externa y privativamente el vehículo.

Requisitos

Según la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Movilidad estas son las condiciones y requisitos para solicitar un duplicado de la placa

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, como persona natural o jurídica. Si el trámite lo realiza un tercero, este también deberá estar inscrito. El SOAT debe estar vigente en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Estar a paz y salvo en multas por infracciones a las normas de tránsito. Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla). En el caso de persona jurídica, se verifica el Certificado de Existencia y Representación Legal en el sistema RUES. Poder especial expedido por documento privado, poder general expedido mediante escritura pública o contrato de mandato, otorgado por el propietario donde le confíe a un tercero, la gestión de realizar los trámites a que haya lugar. Debe programar su visita a través de ventanillamovilidad.com.co

Agendar la cita para duplicado de placas

La cita debe agendarla a través de https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/duplicado-de-placa y dar clic en ‘Agendar cita’.

Allí, deberá presentar:

Cédula de ciudadanía o contraseña para nacionales mayores de edad. Para menores de edad, tarjeta de identidad o contraseña*. Para extranjeros mayores de edad: cédula de extranjería, pasaporte vigente o pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal - PPT, el cual se debe encontrar en original. En caso de contar con la cédula digital, la misma es verificada a través del aplicativo de la Registraduría Nacional. Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado.

Una vez haga el pago del duplicado, recibirá el duplicado de la(s) placa(s), contra entrega de las placas deterioradas cuando esta sea la causal que originó la solicitud.

La Ventanilla de Movilidad señala que si se trata de duplicado de placas de vehículos de servicio diplomático, la solicitud debe hacerse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Costos del duplicado de placas