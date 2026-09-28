Horóscopo hoy 28 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: es hora de hacer limpieza para Virgo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Thanumporn Thongkongkaew)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este lunes 28 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 28, además de recordarles que los nacidos en esta fecha cuentan con el rasgo de la perfección en lo que quieran, entre las características más relevantes se encuentra la exigencia, la honestidad y abundan en suerte.

El número de la suerte para los festejados será el 3977 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender una vela blanca y repetir “Que se ilumine mi camino en este nuevo año que comienza”.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Negro.

Negro. Número del día: 2077.

2077. Recomendación: En la noche dejar un vaso con agua y mañana lavarse la cara con esa agua.

En la noche dejar un vaso con agua y mañana lavarse la cara con esa agua. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 3351, para quienes quieran fortalecer la parte laboral o quienes estén buscando empleo que la fuerza de los santos escuche los propósitos.

Repetir 45 veces, 3351, para quienes quieran fortalecer la parte laboral o quienes estén buscando empleo que la fuerza de los santos escuche los propósitos. Fruta: Manzana roja.

Manzana roja. Decreto del día: “Yo soy una persona feliz y próspera”.

“Yo soy una persona feliz y próspera”. Lectura recomendada: Pedro 4:8.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 28 septiembre:

Tauro

Durante el mes de octubre habrá mucho trabajo, en cantidades más que suficientes, pero también traerá recompensas. Llegarán beneficios económicos y la satisfacción de hacer las cosas bien y ayudar a otras personas con su trabajo.

Número: 7577

Virgo

La parte emocional se está equilibrando y mejorando durante el mes entrante. Hay que tener cuidado con los enemigos y las envidias. Será importante limpiar y proteger para poder lograr un cambio.

Número: 0396

Capricornio

Hay que buscar equilibrar, mejorar o fortalecer la parte emocional para evitar crisis y prestar atención al amor. Es momento de dejar el pasado atrás y seguir adelante para lograr lo que se quiere. En octubre llegará una racha económica en cantidad más que suficiente.

Número: 5814

Géminis

La estrella de la suerte estará de su lado, pero hay que saber administrar, buscar un balance y realizar inversiones para evitar inconvenientes. En la parte laboral será necesario fortalecerse. La economía será clave en octubre y durante este mes podrán alcanzar metas en este campo.

Número: 3560

Libra

La suerte vuelve a estar de su lado y las cosas comenzarán a mejorar. Octubre será un mes de recuperación, estabilidad y mejoría en todos los aspectos de la vida. Las cosas estarán a su favor, pero no hay que olvidar agradecer.

Número: 8630

Acuario

Hay que tener cuidado con los vicios o las acciones negativas. Será necesario hacer una limpieza para evitar cualquier situación que pueda afectarles.

Número: 4465

Aries

Octubre será un mes de recuperación económica muy relevante y se activarán grandes proyectos a su favor. Algunos fortalecerán su proceso de aprendizaje con nuevos conocimientos, lo que traerá mucho éxito. Quienes tengan inconvenientes de salud lograrán recuperarse.

Número: 7240

Leo

La carta del Loco indica que durante octubre tendrán que tomar decisiones importantes, recorrer nuevos caminos y adaptarse a los cambios. Esta será la clave para seguir adelante y alcanzar las metas que se han propuesto. Hay que controlar el mal genio para evitar perder oportunidades; mantener la calma permitirá tomar las decisiones correctas.

Número: 6419

Sagitario

Las buenas noticias económicas estarán especialmente presentes durante octubre. En el amor, hay que dejar las dudas de lado, hablar las situaciones y evitar los chismes. Habrá sorpresas en la parte laboral y, si tienen alternativas, será bueno considerarlas.

Número: 8851

Cáncer

Durante el mes de octubre alcanzarán la escalera del éxito para cumplir las metas que se han propuesto. Octubre será mucho mejor de lo que fue septiembre. Tendrán mucho trabajo, pero todo saldrá a su favor.

Número: 7521

Escorpio

Durante octubre estarán planeando cosas que podrán llevarse a cabo, así que deben estar pendientes para alcanzar metas interesantes. Para quienes quieran hacer cambios, este mes puede representar una oportunidad adecuada y favorable. El dinero llegará de fuentes inesperadas.

Número: 0258

Piscis

Octubre se destaca por un viaje en el que estarán felices y podrán recargar energía, disfrutándolo con mucha alegría. También llegará algo importante en la parte laboral. Si quieren cambiar o emprender, este será el momento de hacerlo.

Número: 3223

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