La DIAN frena irregularidades en puertos del Caribe con medidas por $20.000 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevó a cabo una serie de operativos de control en los principales puertos de la Costa Caribe. La intervención dejó como resultado la aplicación de medidas de control sobre mercancías valoradas en cerca de $20.000 millones de pesos.

Estas medidas le permiten a la entidad detener la mercancía de forma temporal para investigar quién la trae, congelar el cargamento o decomisarlo si no se demuestra su origen legal.

La operación se realizó en 21 puntos clave de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que incluyeron puertos, depósitos de carga y controles en las vías. En estas labores participaron más de 80 funcionarios, quienes realizaron 179 revisiones e intervenciones.

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Los productos retenidos o decomisados

“Fue una labor eficiente y cuidadosa de inspección y monitoreo, que dejó como resultado actuaciones con medidas cautelares (83 en Cartagena, 71 en Barranquilla y 25 en Santa Marta), entre aprehensiones, seguimientos, inmovilizaciones, toma de muestras y retenciones temporales para verificación de consignatario, destinatario o importador” aseguró Andrés Felipe Velásquez Reyes, director general de la DIAN, quien encabezó estos operativos.

Hay cargamentos de café, drones, ropa, zapatos, juguetes, telas, muebles, pinturas y vehículos. En total, el valor de la mercancía decomisada superó los $14.800 millones de pesos, mientras que la retenida para verificación superó los $3.850 millones.

El director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes, explicó que estas revisiones continuas buscan proteger el comercio formal y garantizar que todos los importadores cumplan con las leyes del país.