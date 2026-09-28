Al CICR habrían devuelto el cuerpo de un soldado que estaba en poder de las disidencias en el Cauca

El Tambo - Cauca

A una comisión del CICR habría sido devuelto el cuerpo del soldado profesional Idel José Torres, que permanecía en poder de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, luego de ser asesinado en combates en límites entre El Tambo y Argelia, Cauca.

El grupo al margen de la ley informó, en material audiovisual difundido en redes sociales, que la entrega se realizó en el corregimiento de Huisitó, jurisdicción del municipio de El Tambo.

Uno de los voceros de la estructura armada mencionó en la acción que realizaron la entrega al organismo humanitario para que sea “devuelto a su familia” en un acto “humano en medio de fuego y confrontación”.

Información preliminar da cuenta de que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal de Popayán, donde se realizarán los actos urgentes de identificación; posteriormente será enviado hasta su ciudad de residencia para ser entregado a sus familiares.