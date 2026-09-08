Cuánto vale sacar el pasaporte en Colombia 2026: Costo incluyendo impuestos y documentos necesarios

Este es valor para sacar el pasaporte en Colombia 2026 | Getty Images

El pasaporte es un documento oficial de viaje, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), que identifica a los colombianos en el exterior.

Este documento es obligatorio para todos los ciudadanos que ingresen al país o salgan de Colombia y, sin importar la edad (mayores o menores), cualquier persona puede solicitarlo, si cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021.

El pasaporte es un documento que le permite a los colombianos identificarse en el exterior y viajar alrededor del mundo eximiéndolo de visa en más de 80 países.

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Tipo de pasaportes

En Colombia existen tres tipos de pasaportes, de acuerdo con la necesidad del ciudadano. Conózcalos a continuación:

Ordinario: Cuenta con 32 páginas, es de color azul y tiene una vigencia de 10 años.

Ejecutivo: Creado para las personas que viajan de forma regular, cuenta con una vigencia de 10 años y tiene 48 páginas.

Emergencia, Fronterizo y Exento: Fueron creados para casos especiales tales como pérdida inminente, deportaciones o zonas limítrofes y cuentan con una vigencia menor.

Es importante resaltar que el pasaporte colombiano tiene altos estándares de seguridad en los que se incluye tecnología biométrica (chip electrónico) y una página de dato en policarbonato para evitar falsificaciones.

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¿Cuál es el precio del pasaporte?

El costo del pasaporte puede variar de acuerdo a la ciudad y el tipo de documento. Además, se puede obtener un descuento del 10% si presenta el certificado de votaciones.

De acuerdo con la Cancillería, en Bogotá, tiene un costo de $116.600 más el Impuesto del Timbre que es de $79.000 para un total de $195.600. Por su parte, el ejecutivo cuesta $335.400 y el pasaporte de emergencia vale $201.000.

De igual manera, si es por fuera de la capital del país, el costo es el mismo y se debe sumar el valor del impuesto departamental de cada gobernación.

Además, en Europa y Cuba, el pasaporte ordinario, ejecutivo y de emergencia cuestan €63,00, €126,00 y €90,00, respectivamente. Asimismo, en el resto de mundo, su valor es de USD 86 (ordinario), USD 175 (ejecutivo) y USD 129 (de emergencia).

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Requisitos

Es importante aclarar que para sacar el pasaporte en Bogotá no se requiere de cita previa y solo debe asistir a una de sus dos sedes (centro o norte) para realizar el proceso. Asimismo, hay requisitos diferentes para mayores y menores de edad.

Mayores de edad

Diligenciar la solicitud de agendamiento previo si va a expedir el pasaporte en las Red Cade o en las gobernaciones autorizadas.

o en las gobernaciones autorizadas. Presentar su cédula de ciudadanía original .

. Asistir a la sede o a la oficina que eligió con los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma.

para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma. Llevar el pasaporte anterior, en caso de que sea renovación.

Menores de edad

Llenar la solicitud por medio electrónico , para agilizar el trámite en la oficina.

, para agilizar el trámite en la oficina. Solicitar su cita de agendamiento previo por medio del siguiente enlace .

. El día de la cita, el menor deberá estar acompañado por uno de sus padres o su representante legal, quienes tendrán que identificarse con su cédula de ciudadanía.

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¿Cómo puedo sacar el pasaporte colombiano?

Todos los ciudadanos que se encuentren en el territorio nacional podrán realizar el trámite para pedir el pasaporte en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encuentran en la ciudad de Bogotá, o en las gobernaciones autorizadas.

Asimismo, los colombianos en el exterior podrán obtenerlo en los consulados acreditados, quienes son los únicos entes oficiales autorizados para expedir los pasaportes de las personas que necesiten ingresar al país o renovar este documento.

Medios de pago

La Cancillería colocó a disposición de los ciudadanos dos medios de pago y aclaró cuáles no recibe.

En línea por medio del botón PSE o en la sucursal del Banco GNB Sudameris.

Realizar el pago directamente en las ventanillas de las sedes con tarjetas Visa o Mastercard.

Además, informó que no se reciben pagos a través de Daviplata, Nequi o tarjetas Codensa.

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