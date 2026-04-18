Conozca a qué EPS está afiliado o a cuál lo trasladaron. Foto: Getty Images.( Thot )

El pasado mes de marzo, el gobierno de Gustavo Petro anunció la expedición del Decreto 0182, con la cual introducía una reorganización trascendental del sistema de salud, donde operan múltiples EPS, tras el hundimiento de la reforma propuesta.

Con esta resolución, el gobierno busca que, dependiendo de la extensión de los territorios en números afiliados, las EPS puedan operar menos para que se puedan centralizar la atención solo con una o dos EPS que brinden la atención a los usuarios.

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Esto ocasionaría que muchos usuarios tendría que desplazarse de manera obligatoria para recibir atención médica.

Pese a esto, el decreto está en pausa debido a que el Tribunal de Antioquia encontró irregularidades que afectarían el derecho a la salud de los usuarios y tomó la decisión de detener su aplicación.

Ante esta situación, muchas personas están en la incertidumbre y no saben a qué EPS pertenece y quién los podría brindar atención médica.

¿Cómo saber a cuál EPS está afiliado?

Es importante aclarar que, hasta el momento, no se ha dado ningún movimiento en los afiliados y el decreto sigue sin entrar en vigencia. Sin embargo, acá le contamos cómo averiguar a que EPS pertenece.

En primer lugar, el usuario tendrá que ingresar al portal oficial de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o directamente en este enlace https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps.

En esta página, deberá buscar el botón de consulta de la EPS.

En esta parte, el usuario deberá elegir el tipo de documento y escribir su número de identificación, luego dar clic en el botón consulta.

Tras esto, el sistema de ADRES abrirá una ventana emergente. El usuario deberá comprobar que su buscador tenga permitida la apertura de ventanas emergentes. En caso de que no aparezca ninguna ventana, el usuario tendrá que configurar su navegador para que le autorice la apertura de ventanas emergentes.

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En la nueva ventana emergente, el usuario podrá ver todos sus datos principales, en los que sabrá sus datos de afiliación, estado en la EPS (activo o inactivo), la entidad y el régimen al que pertenece, fecha de afiliación efectiva y fecha de finalización, y el tipo de afiliado.

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