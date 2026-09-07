Más de 1.000 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

Más de 1.000 vacantes para trabajar en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), informó una nueva oportunidad para acceder a 1.542 vacantes de empleo.

En esta ocasión, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles de diferentes edades.

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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, por medio de la estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 1.239 vacantes para jóvenes entre 18 y 28 años, 203 para personas mayores de 50 años y 10 a personas con discapacidad. Los perfiles de las vacantes son para técnicos, tecnólogos y profesionales.

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Conozca a continuación algunos de los cargos disponibles del 7 al 12 de septiembre de 2026:

Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativo.

Auxiliar de enfermería.

Conductora C2.

Operario(a) de cultivo

Asistente de restaurante.

Auxiliar eléctrica (o).

Oficial hidráulica (o).

Técnico(a) electricista.

Técnico(a) de redes contra incendio.

Auxiliar de bodega.

Operador(a) logístico(a).

Asesor(a) comercial.

Ayudante de obra.

Oficial de estructura metálica.

Instalador(a) drywall.

Oficial de enchape.

Cadenero(a).

Médica (o) general.

Bacterióloga (o).

Profesional de atención al donante.

Analista de nómina.

Mecánica (o).

Ejecutivo(a) comercial.

Técnico(a) electromecánico(a).

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Mensajero(a) motorizado(a).

Mesero(a).

Auxiliar de cocina.

Jardinero(a).

Agente de servicios funerarios.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de información logística.

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¿Cómo postularse a las vacantes?

Todas las personas interesadas tendrán que seguir los siguientes pasos.

Registrarse en el portal web www.serviciodeempleo.gov.co. Completar su hija de vida perfectamente diligenciada. Aplicar a las vacantes que sean de su interés.

De igual manera, aquellos que quieran recibir orientación presencial podrán acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 #27-00, local 12, de lunes a viernes en el horario entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

En este lugar recibirán acompañamiento y asesoría para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer el perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo.

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Por otra parte, si el perfil del candidato se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida se remitirá directamente a las empresas.

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