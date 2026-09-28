“Es motivo de júbilo para nosotros”: Animalista celebra decisión de mantener la Ley No Más Olé

La Ley ‘No Más Olé’ que mantiene en Colombia la prohibición de las corridas de toros sigue generando debate en el país por parte de quienes la aplauden y de quienes la rechazan.

Natalia Parra, animalista, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio, y opinó sobre esta decisión de la Corte Constitucional.

Parra inició ratificando la alegría que como defensores de animales sienten a medida de que el país, según dijo, ya está tomando conciencia de que los animales no están allí para que se haga lo que se quiera con ellos ni mucho menos para que sean tomados como diversión a costa de su dolor, de su tortura y de su utilización.

Y explicó que “este ya es definitivamente un fallo contundente, porque ya hace un año la Corte extendió la defensa de los animales, es decir que lo que hizo fue analizar la ley que prohíbe las corridas de toros que fue aprobada en el año 2024, una ley de Esmeralda Hernández, y allí, entonces lo que dijo fue, pues hay que también prohibir los espectáculos que están en ese mismo articulito por allá de la ley 84 del 89, es decir, aquí no es que se esté prohibiendo en sí, lo que se está quitando es una excepción que duró muchos años en nuestro país, una excepción vergonzosa”.

Y agregó que “esta decisión que, en nuestro país, cada vez se aleja más de permitir, de legalizar la tortura animal, es motivo de júbilo para nosotros”.

Sobre la solución de los defensores de la tauromaquia, quienes dicen que el toro de Lidia existe gracias a la tauromaquia e incluso, se están están evaluando formas de “reducir el dolor y de no hacer tan tortuosa la práctica para el animal”, Parra aclaró que esa afirmación de que si se acaban las corridas de toros se acaba el toro de Lidia, es una afirmación completamente desconocedora de la biología básica.

“No estamos hablando de una especie, sino de una raza. Además, de una especie y una raza que son introducidas, no son de nuestros ecosistemas. Y por otra parte, pues este asunto de pensar que el maltrato se puede regular, es absolutamente inconcebible”, dijo.