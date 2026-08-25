Iván Sánchez, líder del empalme en salud de De la Espriella, será el nuevo director de la ADRES

ADRES suspendió pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito a 16 IPS (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la ADRES)

Sánchez llega a una de las entidades más importantes del sistema de salud colombiano, encargada de administrar y girar los recursos destinados a financiar la atención en salud.

El abogado tendrá ahora bajo su responsabilidad una entidad clave para el funcionamiento financiero del sistema, en momentos en que el flujo de recursos hacia EPS, hospitales, clínicas y demás actores del sector continúa siendo uno de los principales debates de la salud en Colombia.

Del empalme a la dirección de la ADRES

Antes de llegar a la ADRES, Sánchez estuvo al frente del empalme del sector salud del Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella. También fue asesor durante la campaña presidencial y en las últimas semanas su nombre había sonado entre los posibles candidatos para ocupar el Ministerio de Salud.

Su llegada a la ADRES significa que uno de los integrantes del equipo que elaboró el diagnóstico del sector durante el empalme ahora tendrá responsabilidad directa sobre la administración de los recursos del sistema.

Sánchez cuenta además con experiencia en el sector público. Pasó por la Contraloría General de la República, donde ocupó cargos relacionados con el control de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción, y tiene experiencia profesional en el sector privado y en el sector salud.

Un reto clave para el nuevo Gobierno

Uno de los principales desafíos de Sánchez será mejorar el flujo de recursos dentro del sistema de salud, en medio de los reclamos de hospitales, clínicas, EPS y otros actores por la situación financiera del sector.

También tendrá sobre la mesa el debate por la Unidad de Pago por Capitación, UPC, cuyo valor y metodología han sido cuestionados por diferentes actores de la salud. Durante el proceso de empalme, Sánchez participó en los planteamientos del nuevo Gobierno sobre la revisión de la UPC y la posibilidad de evaluar un ajuste extraordinario.

Su designación lo pone así al frente de una de las entidades financieras más sensibles del sistema de salud, justo cuando el nuevo Gobierno prepara sus primeras decisiones para enfrentar la crisis del sector.

Iván Sánchez asumirá la dirección de la ADRES y tendrá el reto de convertir desde esta entidad las propuestas planteadas durante el empalme en decisiones concretas sobre el manejo y flujo de los recursos de la salud.