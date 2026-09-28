Gestión del Riesgo admite que un fallo judicial frenó parte de su preparación para El Niño
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoció que un fallo del Consejo de Estado limitó su capacidad para anticiparse al fenómeno de El Niño. Así lo señaló la entidad en respuesta a Caracol Radio.
El Gobierno expidió el Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que declaró desastre nacional por 12 meses debido a ese evento climático.
Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los apartes que permitían los traslados de recursos a la UNGRD y esa decisión “limita temporalmente la posibilidad de implementar los mecanismos de anticipación”, aclara la UNGRD. En su respuesta, la entidad no precisa cuántos recursos tiene disponibles, y el mecanismo para buscar más dinero quedó frenado por el Consejo de Estado.
La UNGRD explica que se emitieron circulares, se hicieron reuniones y se firmaron convenios con el IDEAM y Parques Nacionales, y aclaró que cuenta con 80 carrotanques y 129 brigadas forestales para todo el país, pero sin los recursos adicionales que buscaba el decreto.
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