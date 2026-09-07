Cómo está la Avenida 68 HOY y cuándo la entregan: Alcaldía entregó nuevos avance obra en septiembre

Así está la Avenida 68 en Bogotá. Foto: captura de pantalla de video de la Alcaldía de Bogotá.

La Troncal de la Avenida 68 es una de las principales vías de la ciudad de Bogotá, la cual atraviesa de sur a norte y es una de las carreteras importantes que se encuentran en obras en la capital del país.

La Avenida 68 son 17 kilómetros de obras divididos en nueve grupos y, que se extiende desde la Autopista Sur hasta la calle 100, cuentan con 21 estaciones de TransMilenio, ocho puentes vehiculares, ocho deprimidos, 11 puentes para peatones y cerca de 17 kilómetros en ciclorruta.

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De acuerdo con el último reporte de la Alcaldía de Bogotá, a hoy 7 de septiembre, la obra de la Troncal de la Avenida 68 alcanzó un 87% de avance y se prevé que se pueda habilitar los primeros buses de TransMilenio en diciembre de 2026, mientras que la entrega completa del corredor se espera para 2027.

La obra de la avenida 68, que atraviesa de sur a norte por su 17 kilómetros, fue recibida por la actual administración con una ejecución de un 42,57%, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

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La infraestructura contará con carriles para tráfico mixto y TransMilenio y la troncal busca conectar la avenida 68 con corredores viales de alta demanda como la Autopista Sur, la calle 13, la calle 26, la calle 80, la avenida Suba y la calle 100.

Según el distrito, una vez que se complete la obra, más de 1,5 millones de personas se beneficiarán. Además, ya están habilitados los carriles paralelos al puente de Venecia, los puentes vehicular y peatonal de la calle 3 y el puente peatonal de la calle 9C.

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¿Cuáles son nueve grupos de la Avenida 68 y cuál su estado de ejecución?

Grupo 1: está entre la Autopista Sur y la calle 18 sur y tiene un avance de 75,16%. Además, posee una extensión de 2,83 kilómetros para tráfico mixto y de TransMilenio, en el que se incluye el puente de Venecia.

está entre la Autopista Sur y la calle 18 sur y tiene un avance de 75,16%. Además, posee una extensión de 2,83 kilómetros para tráfico mixto y de TransMilenio, en el que se incluye el puente de Venecia. Grupo 2: Tiene un avance del 91,12% e inicia en la calle 18 sur hasta la avenida de las Américas.

Tiene un avance del 91,12% e inicia en la calle 18 sur hasta la avenida de las Américas. Grupo 3: Inicia en la avenida de las Américas y finaliza en la avenida Centenario o calle 13.

Inicia en la avenida de las Américas y finaliza en la avenida Centenario o calle 13. Grupo 4: Comienza en la avenida Centenario y termina en la avenida la Esperanza o calle 24, y tiene un 99,58 % de avance.

Comienza en la avenida Centenario y termina en la avenida la Esperanza o calle 24, y tiene un 99,58 % de avance. Grupo 5: Registra un avance del 96,66% y este tramo está entre la avenida Esperanza y la calle 46.

Registra un avance del 96,66% y este tramo está entre la avenida Esperanza y la calle 46. Grupo 6: Arranca desde la calle 46, culminando en la avenida calle 66, y cuenta con un avance de 77,68 %.

Arranca desde la calle 46, culminando en la avenida calle 66, y cuenta con un avance de 77,68 %. Grupo 7: Cuenta con un avance del 90,6% entre la avenida calle 66 y la carrera 65.

Cuenta con un avance del 90,6% entre la avenida calle 66 y la carrera 65. Grupo 8: Tiene el trayecto con un avance de 76,48% entre la carrera 65 y la carrera 48.

Tiene el trayecto con un avance de 76,48% entre la carrera 65 y la carrera 48. Grupo 9: Registra un 84,88% de ejecución en el tramo entre la carrera 48 y la carrera 9.

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