¿Dónde es más rápido sacar el pasaporte en Colombia? Sedes, horarios, pago, tiempo que tarda y más

¿Dónde es más rápido sacar el pasaporte en Colombia? Getty Images/ Cancillería

El pasaporte es el documento oficial de viaje que identifica a los colombianos en el exterior y es emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

Este documento es obligatorio para todos los ciudadanos que salgan o ingresen al país y cualquier persona solicitarlo (mayores o menores de edad), siempre que cumpla con los requisitos establecidos en Resolución 6888 de 2021.

El pasaporte permite a los ciudadanos colombianos identificarse y viajar por todo el mundo eximiéndolos de visa en más de 80 países.

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Tipos de pasaporte y sus diferencias

En el país existen tres tipos de pasaporte según la necesidad del ciudadano colombiano. Conózcalos a continuación:

Ordinario: Es de color azul, tiene 32 páginas y cuenta con una vigencia de 10 años.

Ejecutivo: Cuenta con 48 páginas, tiene una vigencia de 10 años y fue creado para las personas que viajan frecuentemente.

Emergencia, Fronterizo y Exento: Fueron creados para casos especiales como pérdida inminente, zonas limítrofes o deportaciones y tienen vigencias menores.

De igual maneta, el pasaporte colombiano cuenta con altos estándares de seguridad en los que incluye tecnología biométrica (chip electrónico) y una página de dato en policarbonato para evitar falsificaciones.

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¿Cómo sacar el pasaporte colombiano?

En el territorio nacional, se podrá obtener el pasaporte en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicadas en la ciudad de Bogotá, o en las Gobernaciones autorizadas.

De igual manera, en el exterior también podrán obtenerlo en los Consulados acreditados, quienes son los únicos entes oficiales autorizados que pueden expedir los pasaportes a los colombianos que requieran ingresar al país o renovar este documento.

Para sacar el pasaporte en la ciudad de Bogotá no requiere de cita previa y solo debe llegar a una de las dos sedes a realizar el proceso.

Entretanto, si va a hacer el trámite en las Red Cade o en las gobernaciones autorizadas deberá hacer un agendamiento antes en el siguiente link.

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Requisitos

Mayores de edad

Realizar la solicitud de agendamiento previo si va a expedir el pasaporte en las Red Cade o en las gobernaciones autorizadas.

Presentar su cédula de ciudadanía original.

Asistir a la sede o a la oficina que eligió con los documentos requeridos para el trámite, la toma de la fotografía, el registro de huellas y la firma.

Pasaporte anterior, en caso de que sea renovación.

Menores de edad

Diligenciar la solicitud por medio electrónico, para agilizar el trámite en la oficina.

Solicite su cita de agendamiento previo por medio del enlace indicado.

El menor deberá estar acompañado por uno de sus padres o su representante legal, quienes tendrán que identificarse con su cédula de ciudadanía.

¿Dónde es más rápido sacar el pasaporte en Colombia?

El trámite es más rápido en las sedes de la Cancillería en la ciudad de Bogotá (Centro y Norte) y en la Gobernación de Antioquia, donde no es necesario el agendamiento de cita previa.

En estos lugares, el pasaporte estará listo en 24 horas hábiles, luego de pago. Por su parte, en los puntos Red Cade y en las demás gobernaciones autorizadas, el proceso puede tardar hasta dos días.

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Sedes principales en Bogotá

Sede Centro

Dirección: Calle 12C No. 8-27.

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y se atiende por orden de llegada.

Sede Norte

Dirección: Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100.

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y se atiende por orden de llegada.

¿Cuánto vale el pasaporte?

El precio del pasaporte varía la ciudad y el tipo de documento. Asimismo, se podrá obtener un 10 % de descuento presentando el certificado de votaciones.

Bogotá: El precio del pasaporte ordinario cuesta $195.600, mientras que el ejecutivo vale $335.400 y el pasaporte de emergencia cuesta $201.000. En los dos primeros, ya se incluye el impuesto al timbre y en el último no es sumado.

Fuera de Bogotá: El valor es el mismo y se debe sumar el impuesto departamental de cada gobernación.

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Medios de pago

En línea a través del botón PSE o en la sucursal del Banco GNB Sudameris .

o en la sucursal del . También se puede directamente en las ventanillas de las sedes con tarjetas Visa o MasterCard .

. Asimismo, no se reciben pagos a través de Daviplata, Nequi o tarjetas Codensa.

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