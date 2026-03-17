Colombianos podrán sacar el pasaporte sin cita previa y con descuento con el certificado electoral

La Cancillería informó que eliminó la necesidad de agendar cita previa para la expedición del pasaporte en sus sedes de Bogotá (Centro y Norte). Los usuarios pueden acercarse directamente para realizar el trámite, lo que busca agilizar el proceso y evitar intermediarios.

algunos colombianos pueden acceder al pasaporte de manera gratuita o con descuentos, dependiendo de sus condiciones socioeconómicas. Entre los beneficiarios se encuentran personas clasificadas en los niveles A y B del Sisbén, adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad y estudiantes menores de 25 años que deban viajar al exterior por motivos académicos.

De hecho, también pueden recibir el documento sin costo quienes deban viajar al extranjero por tratamientos médicos, quienes tengan contratos laborales fuera del país o quienes hagan parte de delegaciones culturales, deportivas o científicas que representen a Colombia en el exterior.

Detalles claves de la nueva medida:

Sedes sin cita (Bogotá): Sede Centro (Calle 12 # 8-27) y Sede Norte (Carrera 19 # 98-03).

Sede Centro (Calle 12 # 8-27) y Sede Norte (Carrera 19 # 98-03). Horario: Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m..

Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.. Requisitos: Presentar documentos originales y realizar el pago en el lugar.

Presentar documentos originales y realizar el pago en el lugar. Alcance: Esta medida aplica para la expedición, renovación o reposición en Bogotá.

Esta medida aplica para la expedición, renovación o reposición en Bogotá. Recomendación: Se aconseja asistir en horarios tempranos, ya que la atención está sujeta a la capacidad operativa del día.

Según la Cancillería, “presentando su certificado electoral vigente en el módulo de atención, obtendrá un 10% de descuento en el valor de su pasaporte.

Recuerde que el valor del descuento se aplica sobre el valor de la libreta y no aplica para el impuesto de timbre. Aplica sólo por una vez”.