Tatyana Orozco asumirá la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

La directora del DPS Tatiana Orozco, el director de Fenalco Atlántico Carlos Jiménez y la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, con un grupo de beneficiarios.( Prensa Alcaldía Barranquilla )

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) anunció el nombramiento de Tatyana Orozco de la Cruz como nueva presidenta ejecutiva del gremio, cargo que asumirá a partir del 14 de septiembre y desde el cual liderará la implementación de una nueva agenda estratégica enfocada en la reconstrucción, la competitividad y el desarrollo regional del país.

La designación fue realizada por la Junta Directiva Nacional de la CCI en el marco de la definición de la hoja de ruta que orientará las acciones del sector en los próximos años.

Según el gremio, la llegada de Tatyana Orozco de la Cruz responde a la necesidad de contar con un liderazgo con amplia experiencia en planeación, inversión y ejecución de proyectos de infraestructura, en momentos en que el país enfrenta importantes desafíos económicos y logísticos.

La nueva presidenta ejecutiva fue directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y ha estado al frente de iniciativas de alto impacto social y regional. La Junta destacó que su trayectoria le ha permitido conocer de cerca los procesos de estructuración, financiación y ejecución de obras de infraestructura, una experiencia que considera fundamental para impulsar la agenda del sector.

“Conoce cómo se planea, cómo se financia y cómo se ejecuta la infraestructura en Colombia, y llega a la Cámara en el momento en que esa experiencia es exactamente la que el sector necesita”, señaló la organización en un comunicado.

Entre las prioridades que liderará Tatyana Orozco de la Cruz se encuentran la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, la participación técnica en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la culminación de proyectos de infraestructura actualmente en ejecución y la promoción de nuevas iniciativas estratégicas para el país. Asimismo, deberá impulsar la transparencia en la contratación, la innovación empresarial y la expansión del sector hacia áreas como el agua, el transporte férreo y la infraestructura social.

La CCI también anunció que, bajo la dirección de la nueva presidenta, dará especial prioridad al fortalecimiento de las iniciativas privadas para acelerar el desarrollo de obras sin aumentar la presión sobre las finanzas públicas, así como al cumplimiento de los compromisos económicos pendientes en concesiones y contratos de obra pública.

Con este nombramiento, la Cámara busca consolidar una visión en la que la infraestructura se convierta en una herramienta clave para dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la competitividad nacional. La nueva etapa del gremio estará marcada por una estrategia que apuesta por la articulación con el Gobierno Nacional y los diferentes actores de la cadena de valor del sector.