Habló padre que intentaron robar cuando estaba con su hijo en el norte de Bogotá

Se conoció un video en redes sociales que llenó de temor a los habitantes de Bogotá por un intento de robo. Las imágenes de este hecho causaron conmoción porque implican a un bebé de 1 año.

Carlos Andrés Ramírez es un realizador audiovisual que estaba pasando a su hijo de un año recién cumplido en un coche en el norte de Bogotá. Estaba acompañado de su familia y puso a grabar con una cámara 360 que enfocaba a su hijo en primer plano y se veía él y el paisaje.

Lo que muestra el video es el momento cuando un delincuente en motocicleta se abalanza contra Carlos Andrés para intentar robarle su cadena, el ataque va con tanta fuerza que la motocicleta tambalea y por poco tumba o cae encima del bebé.

“De espaldas de la nada siento una llanta muy cerca d triciclo del bebé y mi primera reacción es tratar de voltear al niño un poco y siento un puño o un jalonazo entre el cuello y la oreja”, aseguró Carlos.

Al principio pensó que se trataba de un amigo que le había jugado una broma, ya que nunca había presenciado algo así en el sector de La Felicidad donde él reside.

“Gracias a Dios no me tocó al niño porque pasó muy cerca. Donde lo hubiera tocado hubiera sido ya una tragedia”, señaló el padre de familia.

Carlos pidió los videos de las cámaras de seguridad a los conjuntos residenciales alrededor. Con la cámara 360 que estaba en el triciclo se pudo captar la placa de la motocicleta: PCX 59H. Revisando los videos de esa cámara, se dieron cuenta que al parecer serían dos motocicletas las implicadas.

“En la calle de al lado, veo otra moto. Ellos se miran y arrancan para coger hacia la avenida a huir”, relató Carlos.

Cuando él fue a pedir los videos en los edificios, los celadores le dijeron que justamente ese día más tarde, dos motocicletas habían estado implicadas en un robo a un vehículo. Sin embargo, no se ha confirmado si serían las motocicletas mencionadas.