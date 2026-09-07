PTAR Canoas recibió respaldo presupuestal por $22 billones para su construcción y operación

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, anunciaron la aprobación de vigencias futuras por $22 billones, recursos que garantizarán la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

La aprobación fue realizada por el CONFIS Distrital y permitirá a la EAAB avanzar en el proceso de selección del contrato de concesión para construir y operar la planta, el cual es uno de los proyectos ambientales más importantes para Bogotá y la región.

Además, ya cuenta con el predio adquirido, la licencia ambiental y la estructuración técnica, legal y financiera. Con el respaldo presupuestal, se da un nuevo paso para avanzar en una propuesta que la ciudad viene preparando desde hace más de 20 años.

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Según Natasha Avendaño, la PTAR Canoas será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande construida en Colombia y una de las de mayor capacidad en el mundo.

Tendrá una capacidad para tratar un caudal medio de 16 metros cúbicos por segundo, equivalentes a unos 498 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año.

Asimismo, permitirá tratar aproximadamente el 70 % de las aguas residuales que genera Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha.

Será construida cerca del embalse del Muña, en Soacha, y beneficiará directamente a más de 7,3 millones de personas de Bogotá y Soacha, al contribuir a mejorar las condiciones fisicoquímicas y biológicas del río Bogotá.

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Cabe destacar que el proyecto también busca reducir los niveles de contaminación del río, que actualmente recibe cerca de 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

La planta contempla tecnologías para mejorar su eficiencia y reducir su impacto ambiental, entre ellas la generación de energía a partir de biogás, el reúso de agua residual tratada, el secado térmico de biosólidos, la modelación digital BIM y el uso de inteligencia artificial para su operación.

Por su parte, la construcción y operación de la PTAR Canoas será financiada mediante un esquema de cofinanciación en el que participan la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y el Acueducto de Bogotá.

De igual forma, cuenta con el acompañamiento del Banco Mundial en la estructuración del proceso de contratación de la concesión y su interventoría.

Las vigencias futuras aprobadas por el CONFIS Distrital garantizarán la disponibilidad de los recursos durante toda la vigencia del contrato, que se extenderá hasta el año 2050.