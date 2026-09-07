¿Cómo elegir un repuesto adecuado para un vehículo? Conozca las claves para un buen desempeño

La correcta elección del repuesto y una adecuada instalación son factores que pueden influir en el desempeño de una pieza automotriz. Foto: Getty Images.

Todas las personas que cuentan con un vehículo buscan mantenerlo siempre en un buen estado para que su rendimiento sea el ideal, Sin embargo, en ocasiones, alguna pieza del automotor puede fallar y se debe reemplazar.

Es por esto que al elegir un repuesto se debe tener en cuenta elementos adicionales además de conocer sus características. Aspectos como los materiales, diseño, resistencia y durabilidad son factores importantes a considerar.

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Según especialistas del sector automotriz, es fundamental tener en cuenta las condiciones en las que va a funcionar la pieza y las especificaciones del vehículo.

El gestor de cartera de productos LAM de SKF, Yair Zeinberg, explicó: “una pieza puede tener las características necesarias, pero para que entregue el desempeño esperado es importante considerar también dónde y cómo va a ser utilizada”.

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Factores que marcan la diferencia

Un ejemplo es una bomba de agua, en la que los materiales y las características de la pieza debe responder a condiciones de temperatura, presión y desgaste.

Para los kits de distribución sus elementos deben trabajar de manera coordinada y ajustarse para las especificaciones del sistema que fueron diseñadas.

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Asimismo, en los vehículos de carga pesada, las exigencias son mayores. Generalmente, los rodamientos de rueda se someten a cargas elevadas y condiciones intensas de operación, razón por lo cual factores como capacidad de carga, resistencia y durabilidad toman vital importancia.

Pese a esto, hay más aspectos a tener en cuenta. Seleccionar es repuesto correcto en solo una parte del proceso y la instalación juega un papel fundamental para la pieza funcione correctamente, de acuerdo con las condiciones que fue diseñado.

Ante esto, el conocimiento técnico y la experiencia de los mecánicos y ayudantes de los talleres toman un rol destacado. Por esta razón, algunas compañías realizan actividades de acompañamiento y capacitación dirigidas a estos profesionales y enfocadas en sus productos, aplicaciones y buenas prácticas de instalación.

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De acuerdo con la líder de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica y México de SKF, Patricia Díaz, además del desarrollo de productos para distintas aplicaciones, el conocimiento de los profesionales del sector es fundamental para que cada pieza pueda entregar el desempeño esperado.

De esta manera, al momento de elegir un repuesto no solo basta con mirar la pieza, sino que se debe conocer las características del vehículo, verificar que corresponda a la aplicación con sus especificaciones técnicas garantizando su instalación adecuada para obtener un funcionamiento ideal.

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