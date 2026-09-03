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03 sep 2026 Actualizado 22:19

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100 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

Las ofertas de trabajo están dirigidas a personas con formación desde bachillerato.

100 vacantes para trabajar en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

100 vacantes para trabajar en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

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La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva oportunidad para acceder a 100 vacantes de empleo.

Para esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles de empresas aliadas.

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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de la estrategia ‘Talento Capital’ tiene a disposición 100 vacantes para los siguientes perfiles:

  • Asistentes de tienda.
  • Conductores o conductoras.
  • Auxiliares de bodega.

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¿Cuáles son las condiciones de las vacantes de trabajo?

Las ofertas de esta convocatoria ofrecen un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), sumado a las prestaciones de ley, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada cargo.

Asimismo, las oportunidades están relacionadas con actividades de ventas, atención y operación de tiendas. Asimismo, hay algunas de conducción y labores de bodega, según el perfil requerido para cada una de las ofertas de empleo.

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¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo en la convocatoria?

La Alcaldía de Bogotá informó que todas las personas interesadas en esta feria de empleo deberán asistir este viernes 4 de septiembre de 2026, 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-52 en el barrio Servitá, en la localidad de Usaquén.

En esta jordana, aquellos interesados podrán conocer de forma directa los perfiles que requieren las empresas y poder avanzar en el proceso de preselección.

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Requisitos

Todos los interesados en esta convocatoria deberán asistir al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar tendrán que llevar estos documentos:

  • Hoja de vida.
  • Documentos de identidad.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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