100 vacantes para trabajar en Bogotá: Conozca los perfiles y cómo aplicar

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva oportunidad para acceder a 100 vacantes de empleo.

Para esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles de empresas aliadas.

Lea también: ¿Cómo acceder al 50% de descuento en multas de tránsito en Bogotá? Secretaría de Movilidad explica

¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de la estrategia ‘Talento Capital’ tiene a disposición 100 vacantes para los siguientes perfiles:

Asistentes de tienda.

Conductores o conductoras.

Auxiliares de bodega.

Lea más: Ley de Propiedad Horizontal: ¿Un administrador puede entrar a un apartamento sin permiso?

¿Cuáles son las condiciones de las vacantes de trabajo?

Las ofertas de esta convocatoria ofrecen un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), sumado a las prestaciones de ley, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada cargo.

Asimismo, las oportunidades están relacionadas con actividades de ventas, atención y operación de tiendas. Asimismo, hay algunas de conducción y labores de bodega, según el perfil requerido para cada una de las ofertas de empleo.

Le puede interesar: Crean campaña para apoyar a emprendedores afectados por el terremoto en Colombia

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo en la convocatoria?

La Alcaldía de Bogotá informó que todas las personas interesadas en esta feria de empleo deberán asistir este viernes 4 de septiembre de 2026, 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-52 en el barrio Servitá, en la localidad de Usaquén.

En esta jordana, aquellos interesados podrán conocer de forma directa los perfiles que requieren las empresas y poder avanzar en el proceso de preselección.

Le recomendamos: Descubren tungsteno en Colombia por primera vez: presidente de Collective Mining revela cómo se dio

Requisitos

Todos los interesados en esta convocatoria deberán asistir al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar tendrán que llevar estos documentos:

Hoja de vida.

Documentos de identidad.

Le recomendamos: Números de cédula que declaran renta en septiembre 2026: Fecha según últimos dígitos del documento

Escuche Caracol Radio EN VIVO: