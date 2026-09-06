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06 sep 2026 Actualizado 03:10

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Liga Colombiana

Tabla del descenso en Colombia: así quedó tras triunfo de Boyacá Chicó y empate de Cúcuta

Repase las posiciones de la clasificación que define los dos equipos que perderán la categoría en diciembre.

Boyacá Chicó

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Continúa el desarrollo de la fecha nueve Liga Colombiana 2026-2. Si bien los focos apuntan a esos ocho equipos que lucharán por el título de fin de año, hay otras disputas que determinarán la temporada siguiente: la reclasificacón y el descenso.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó tras triunfos de América y Medellín

En el caso de este último, que se establece por promedios, determina a los dos equipos que acumulen el peor acumulado y que estarán el próximo año en el Torneo de Ascenso. A la fecha, los equipos que pierden la categoría son Boyacá Chicó y Jaguares.

A continuación los resultados de los equipos involucrados en la tabla del descenso:

América 3-0 Alianza

El cuadro Escarlata sigue en racha y acumuló su sexto triunfo, además de contar con 2 empates. El conjunto de David González, de haber acelerado, hubiera podido convertir más, pero se quedó corto con las anotaciones de Cristian Tovar (29′), Tomás Ángel (45+3′) y Yeison Guzmán (63′).

La Mecha llegó a 20 unidades y prácticamente se clasificó a la siguiente ronda, pues logró más de la mitad de los puntos necesarios para avanzar y, salvo un desastre, no estaría en cuadrangulares.

Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas

Triunfo clave para el cuadro boyacense en su aspiración por mantener la categoría. El equipo de Jhon Jairo Gómez se impuso ante Once Caldas y sumó su primera victoria del semestre, luego de seis partidos jugados.

El juego empezó con una anotación apenas dos minutos después del pitazo. Santiago Mera aprovechó un error en salida y marcó el 1-0. El 2-0, que luego sería definitivo, llegó al 45′ por intermedio de Felipe Cifuentes, aunque el encuentro terminó con polémica por un gol anulado al conjunto Blanco y con dos expulsados por lado y lado.

Cúcuta 2-2 Pasto

Gran partido en el General Santander que también dejó jugadores expulsados. Lo inició ganando Pasto con anotación de Patrick Preciado al minuto 14 y luego lo igualó Carlos Rentería al 16′ y lo pasó a ganar Cúcuta con el gol de Brayan Montaño al 31’.

Iniciado el segundo tiempo se fue expulsado Rentería por doble amarilla apenas en el 46′ y al 84′ Patrick Delgado marcó el 2-2. Sin embargo, Delgado se fue expulsado al 88 por doble amarilla. Luego, también por doble amonestación, terminó Heiler Moreno viendo la roja.

Otros partidos con equipos involucrados en el descenso

- Junior vs. Jaguares

Domingo 5 de septiembre

- Internacional Bogotá vs. Águilas Doradas

- Pereira vs. Millonarios

Lunes 6 de septiembre

- Llaneros vs. Tolima

Así va la tabla del descenso

POS.EquipoPromedio
20.Boyacá Chicó0.88
19.Jaguares de Córdoba0.92
18.Cúcuta Deportivo0.925
17.Alianza Valledupar1.05
16.Internacional de Bogotá1.09
15.Deportivo Cali1.14
14.Llaneros1.18
13.Deportivo Pereira1.20
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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