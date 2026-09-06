Tabla del descenso en Colombia: así quedó tras triunfo de Boyacá Chicó y empate de Cúcuta

Continúa el desarrollo de la fecha nueve Liga Colombiana 2026-2. Si bien los focos apuntan a esos ocho equipos que lucharán por el título de fin de año, hay otras disputas que determinarán la temporada siguiente: la reclasificacón y el descenso.

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En el caso de este último, que se establece por promedios, determina a los dos equipos que acumulen el peor acumulado y que estarán el próximo año en el Torneo de Ascenso. A la fecha, los equipos que pierden la categoría son Boyacá Chicó y Jaguares.

A continuación los resultados de los equipos involucrados en la tabla del descenso:

América 3-0 Alianza

El cuadro Escarlata sigue en racha y acumuló su sexto triunfo, además de contar con 2 empates. El conjunto de David González, de haber acelerado, hubiera podido convertir más, pero se quedó corto con las anotaciones de Cristian Tovar (29′), Tomás Ángel (45+3′) y Yeison Guzmán (63′).

La Mecha llegó a 20 unidades y prácticamente se clasificó a la siguiente ronda, pues logró más de la mitad de los puntos necesarios para avanzar y, salvo un desastre, no estaría en cuadrangulares.

Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas

Triunfo clave para el cuadro boyacense en su aspiración por mantener la categoría. El equipo de Jhon Jairo Gómez se impuso ante Once Caldas y sumó su primera victoria del semestre, luego de seis partidos jugados.

El juego empezó con una anotación apenas dos minutos después del pitazo. Santiago Mera aprovechó un error en salida y marcó el 1-0. El 2-0, que luego sería definitivo, llegó al 45′ por intermedio de Felipe Cifuentes, aunque el encuentro terminó con polémica por un gol anulado al conjunto Blanco y con dos expulsados por lado y lado.

Cúcuta 2-2 Pasto

Gran partido en el General Santander que también dejó jugadores expulsados. Lo inició ganando Pasto con anotación de Patrick Preciado al minuto 14 y luego lo igualó Carlos Rentería al 16′ y lo pasó a ganar Cúcuta con el gol de Brayan Montaño al 31’.

Iniciado el segundo tiempo se fue expulsado Rentería por doble amarilla apenas en el 46′ y al 84′ Patrick Delgado marcó el 2-2. Sin embargo, Delgado se fue expulsado al 88 por doble amarilla. Luego, también por doble amonestación, terminó Heiler Moreno viendo la roja.

Otros partidos con equipos involucrados en el descenso

- Junior vs. Jaguares

Domingo 5 de septiembre

- Internacional Bogotá vs. Águilas Doradas

- Pereira vs. Millonarios

Lunes 6 de septiembre

- Llaneros vs. Tolima

Así va la tabla del descenso