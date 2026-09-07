Alberto Gamero sobre su asistente en Millonarios: “Tengo un par de nombres que estoy esperando”

Alberto Gamero volvió a dirigir un partido como director técnico de Millonarios apenas, un año y nueve meses después de cerrar su primer ciclo. El técnico samario estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 ante el Deportivo Pereira.

El juego se llevó a cabo en el estadio del Deportivo Cali, con el cuadro Matecaña haciendo las veces de local y adelantándose en el marcador a través de Jordy Monroy; los azules empataron de inmediato por medio de Leonardo Castro.

Al final del compromiso, el técnico Alberto Gamero analizó el encuentro, se refirió a sus primeros días nuevamente de azul, habló sobre quién será su asistente técnico y se refirió al regreso de Rodrigo Contreras, entre otras cosas.

“Nosotros, por intentar desde hoy decirle al equipo que tiene que presionar de local y visitante, la presión que hicimos no estuvo sincronizada, es normal, pero hay que presionar y buscar los partidos. Lo vamos a mejorar”, comentó Gamero en la rueda de prensa posterior al juego.

El técnico samario añadió: “En el segundo tiempo nos posicionamos mejor cuando Daniel (Ruiz) va a la banda izquierda, porque había un jugador que me hacía una ventaja que era (Wilmar) Pacheco y mando a (Andrey) Estupiñán con Castro y ahí tuvimos mas de sincronización porque Daniel iba con pacheco cuando no tenía el balón y con Estupiñán y Leo tuvimos más juego vertical. Terminamos buscando el partido y con esa sensación de que Pereira en una contra nos podía hacer daño”.

¿Mondragón será su asistente técnico?

El nombre de Faryd Mondragón fue uno de los que sonó como opción de acompañar a Alberto Gamero como su asistente técnico en Millonarios, el samario habló sobre dicha posibilidad.

“Yo estuve aquí, casi 8 meses en Cali, y yo creo que fue el mejor compañero que yo tuve aquí en el Deportivo Cali, de amistad, de fútbol, de todo. Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos definitivo de que Faryd venía a Millonarios al cuerpo técnico”, respondió con contundencia.

Y añadió: “la relación mía con él nunca va a desaparecer, el hecho de que yo no esté trabajando con él siempre hemos tenido una buena amistad. Especulaciones que se dan por todas partes, todo esto, en el argot del fútbol se especulan cosas, pero yo tengo un par de nombres que estoy esperando que me definan y seguramente, mañana y pasado mañana lo estaré diciendo”.

Finalmente, sobre el ingreso de Rodrigo Contreras en la etapa complementaria, Gamero manifestó que era un tema acordado y que lo manejaron así tras la lesión que había sufrido el argentino.

“Hoy ustedes de pronto me habían podido decir de entrar a Contreras, pero hasta ayer lo entregaron. Yo le manifesté que recién había vuelto y le pregunté que si quería venir a jugar un ratico, y les aseguro que si el equipo hubiera estado ganando yo meto a Contreras pero lo quiero tener entero. Cuando terminó el partido le pregunté y se sintió bien, si hoy hubiera sentido una molestia yo hubiera sido el responsable”, concluyó.