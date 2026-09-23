Tabla del descenso: así quedó el Deportivo Cali luego de su victoria en El Campín ante Santa Fe

Resta poco menos de la mitad del campeonato para definir a los dos equipos que jugarán la segunda división del fútbol colombiano, a partir de la temporada 2027.

Por lo pronto, los condenados a la B serían el Cúcuta Deportivo (que había conseguido el ascenso para este año) y el Boyacá Chicó. Claro está que todavía tienen chances de salvarse, aunque las posibilidades no los beneficien.

Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

La jornada comenzó en la capital del país con el partidazo protagonizado por Santa Fe y Cali, el cual concluyó con triunfo visitante por la mínima diferencia (0-1). El verde vallecaucano se impuso con el tato de Eduard Bello a los 38 minutos y se vio beneficiado por la expulsión de Daniel Torres a los 87′.

Partidos de la fecha 12 relacionados al descenso

Viernes 25 de septiembre

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto - 6:10 PM

Sábado 26 de septiembre

Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá - 4 PM

Cúcuta Deportivo vs Llaneros - 6:15 PM

Domingo 27 de septiembre

Jaguares de Córdoba vs Alianza Valledupar - 4 PM

Tabla del descenso 2026