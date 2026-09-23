Tabla del descenso: así quedó el Deportivo Cali luego de su victoria en El Campín ante Santa Fe
Se aprieta la lucha por mantener la categoría de cara a la temporada 2027.
Resta poco menos de la mitad del campeonato para definir a los dos equipos que jugarán la segunda división del fútbol colombiano, a partir de la temporada 2027.
Por lo pronto, los condenados a la B serían el Cúcuta Deportivo (que había conseguido el ascenso para este año) y el Boyacá Chicó. Claro está que todavía tienen chances de salvarse, aunque las posibilidades no los beneficien.
Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali
La jornada comenzó en la capital del país con el partidazo protagonizado por Santa Fe y Cali, el cual concluyó con triunfo visitante por la mínima diferencia (0-1). El verde vallecaucano se impuso con el tato de Eduard Bello a los 38 minutos y se vio beneficiado por la expulsión de Daniel Torres a los 87′.
Partidos de la fecha 12 relacionados al descenso
- Viernes 25 de septiembre
Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto - 6:10 PM
- Sábado 26 de septiembre
Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá - 4 PM
Cúcuta Deportivo vs Llaneros - 6:15 PM
- Domingo 27 de septiembre
Jaguares de Córdoba vs Alianza Valledupar - 4 PM
Tabla del descenso 2026
|POS.
|Equipo
|Promedio
|20.
|Boyacá Chicó
|0.86
|19.
|Cúcuta Deportivo
|0.88
|18.
|Jaguares de Córdoba
|0.89
|17.
|Alianza Valledupar
|1.08
|16.
|Internacional de Bogotá
|1.09
|15.
|Llaneros
|1.17
|14
|Deportivo Pereira
|1.18
|13.
|Deportivo Cali
|1.19
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...