Once Caldas se quedaría sin entrenador ¿Fin al ciclo de casi 3 años de Hernán Darío Herrera?

La derrota de Once Caldas ante Bucaramanga en Palogrande por 1-3 puso fin al ciclo de Hernán Darío Herrera en la institución de Manizales. El técnico presentó su renuncia en horas de la mañana de este sábado 26 de septiembre, la cual fue estudiada por los directivos del club, y posteriormente fue aceptada.

Vale la pena mencionar que los jugadores salieron en respaldo del entrenador de 68 años luego de perder con el equipo santandereano. “Aquí la responsabilidad la tenemos nosotros los jugadores. El profe nos da todo durante la semana, trabajamos, hoy es un partido muy raro”, dijo Dayro Moreno en la rueda de prensa, acompañado por el resto de sus compañeros como gesto hacia el técnico.

Sin embargo, Herrera ya venía siendo fuertemente criticado por la afición, que desde hace semanas estaba pidiendo su salida. Ante una nueva caída, la presión llevó a que El Arriero presentara su renuncia a la institución, luego de 2 años y 11 meses en la misma, pues había asumido en octubre de 2023.

De sacar al Once de la zona del descenso, a regresarlo a Sudamericana

Hernán Darío Herera asumió en propiedad como técnico del Once Caldas el 23 de octubre de 2023, luego de la salida de Pedro Sarmiento, de quien venía siendo asistente técnico. Para ese año, el conjunto de Manizales nola pasaba bien en la tabla del descenso, pues peligraba con perder la categoría, al punto de terminar ese 2023 en el puesto 16 de la clasificación anual de la pérdida de categoría.

El Arriero se fue ganando con resultados el cariño de la afición. En el Clausura 2024 clasificó al equipo en el grupo de los ocho en la séptima posición y estuvo cerca de disputar la final, pues quedó a un punto de Deportes Tolima en el Grupo B, en un juego final ante los de Ibagué que dejó polémica por un penal no sancionado al Blanco sobre la terminación del mismo.

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En 2025 disputó la Copa Sudamericana por la vía de la reclasificación. Se metió en la fase de grupos luego de eliminar a partido único a Millonarios en Manizales y logró avanzar hasta cuartos de final, instancia en la que perdió de manera increíble contra Independiente del Valle tras empezar ganando la serie en calidad de visitante 0-2 y caer en Palogrande por el mismo resultado. En penales, perdió el conjunto caldense 5-4.

Arriero llevó al Once Caldas a disputar instancias finales en 4 de los 5 semestres que dirigió completos. En el más reciente, que fue el Apertura 2026, cayó eliminado en cuartos de final a manos del Junior de Barranquilla.

Arriero Herrera, en el top 3 de técnicos con más partidos en Once Caldas

El antioqueño se convirtió en el tercer entrenador con más partidos dirigidos en Once Caldas desde 1961, quedando con 156. El primero es Javier Álvarez con 268 y el segundo Rogelio Muñiz con 202.

Arriero deja Once Caldas en la décima posición de la Liga con 12 puntos y en la séptima casilla de la reclasificación con 46 unidades. Su rendimiento en el club fue de 51.82%, con un saldo de 67 ganados, 40 empatados y 48 perdidos.

Asimismo, se convirtió en el sexto entrenador en caer en el campeonato, tras Richard Páez (Cúcuta), Jonathan Risueño (Pasto), Fabián Bustos (Millonarios), Camilo Ayala (Alianza) y Alfredo Arias (Junior)