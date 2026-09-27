Junior vence a Medellín y sigue con vida en la Liga: resumen del triunfo en Barranquilla

El conjunto antioqueño jugó con un hombre menos desde el minuto 17.

Junior sigue peleando por lograr la remontada y meterse entre los ocho, luego de un terrible inicio que no le permitió sumar los puntos suficientes. Ante Medellín, era un partido clave, pero lo terminó sacando adelante el cuadro Tiburón con el triunfo 2-0.

Una acción clave en el compromiso llegó al minuto 17, luego de que Keiner Klinger cometiera una dura infracción contra Bryan Castrillón que derivó en la expulsión del jugador del DIM, a instancias del VAR.

El primer gran aviso lo dio Francisco Fydriszewski con un remate contra el palo al minuto 45+4’. Ya en la parte complementaria, Guillermo Paiva sufrió un penal y Teófilo Gutiérrez cambió por gol al 75’.

Cuatro minutos más tarde llegó el 2-0. Déiber Caicedo envió un centro que se desvió en Hayen Palacios y esto descolocó al arquero Éder Chaux, para marcar así autogol.

Junior terminó con una afectación por parte de Mauro Silveira, quien sufrió un fuerte golpe en el rostro y tuvo que ser sustituido por Jefferson Martínez.

Reviva acá el triunfo de Junior 2-0 sobre DIM