Deportivo Cali hizo historia: palmarés completo de títulos de la Liga Femenina

Deportivo Cali volvió a celebrar en la Liga Femenina y consiguió una nueva estrella para su historia. Las ‘Azucareras’ se impusieron ante Independiente Santa Fe en la gran final por un global de 7-4 y levantaron por cuarta ocasión el trofeo del campeonato colombiano.

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El cuarto título y el récord

El campeonato tiene un significado especial para el conjunto vallecaucano, ya que le permitió quedar en solitario como el equipo más ganador de la Liga Femenina. Cali y Santa Fe llegaron a la definición con tres títulos cada uno, por lo que la serie definía también al club con más campeonatos en el historial del torneo.

Una historia que comenzó en 2021

La primera estrella del Cali femenino llegó en 2021, cuando el equipo se consagró campeón por primera vez. Las ‘Azucareras’ volvieron a celebrar en 2024 y 2025, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del fútbol femenino colombiano. Con este nuevo campeonato, el club suma cuatro títulos en el palmarés de la competición.

Tetracampeonas nacionales

El nuevo título también extiende el gran momento del Deportivo Cali en el fútbol femenino. Las vallecaucanas llegaron a esta final como bicampeonas vigentes y, después de superar a Atlético Nacional en semifinales, volvieron a encontrarse con Santa Fe por tercera temporada consecutiva.

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Cali vuelve a hacer historia

El campeonato confirma el lugar del Deportivo Cali entre los grandes equipos de la historia de la Liga Femenina. Cuatro títulos convierten a las ‘Azucareras’ en las máximas campeonas del torneo y dejan al club con una nueva página histórica en el fútbol colombiano.

Palmarés completo de la Liga Femenina

Año Campeón Subcampeón 2017 Santa Fe Huila 2018 Huila Nacional 2019 América Medellín 2020 Santa Fe Deportivo Cali 2021 Deportivo Cali Santa Fe Deportivo Cali 2022 América Deportivo Cali 2023 Santa Fe América 2024 Deportivo Cali Santa Fe 2025 Deportivo Cali Santa Fe 2026 Deportivo Cali Santa Fe







