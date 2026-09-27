Amaranto Perea, duro tras derrota del DIM: “Solitos nos metimos en el lío, hicimos un penal infame”

Independiente Medellín perdió un partido atípico contra Junior en Barranquilla. El conjunto antioqueño cayó 2-0, luego de quedarse con un hombre menos al minuto 17 por la expulsión de Kevin Klinger, un penal en contra que abrió el partido para los locales y el segundo fue un autogol de Hayen Palacios.

Pero la acción que se llevó la crítica por parte del entrenador, Amaranto Perea, fue el penal cometido por Kevin Mantilla al minuto 70 del encuentro. La acción fue sin disputa de balón y un codazo en el pecho que le propinó el defensor central a Guillermo Paiva. El juez central revisó la acción y, a instancias del VAR, decretó el penal que luego cambió por gol Teófilo Gutiérrez.

Amaranto Perea, decepcionado por la forma en la que perdió el DIM

En la rueda de prensa, el técnico del Poderoso se mostró decepcionado por la acción de Mantilla, pues manifestó que el juego estaba controlado a pesar de tener un hombre menos.

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“El partido estaba controlado, no lo estábamos sufriendo. Lo otro es imperdonable, un penalti de la nada. Nosotros los metemos en el partido. Ante eso hay muy poco que decir. Debe servir de lección”, expresó Perea inicialmente.

“El partido es claro, cambia con el penal. Es una locura. En la condición que estábamos, una agresión… es que no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo. Nosotros solitos nos metimos en el lío, no fue suficiente con la expulsión y hacemos un penal infame, es una locura, es muy difícil competir así...La irresponsabilidad del penal es algo que tenemos que hablar y revisar bien”, recalcó el ex asistente técnico de la Selección Colombia.

Al ser preguntado por la sustitución de Mantilla, dejó claro que no fue un castigo por el error del penal. “El error que comete es grave, porque es una gresión, pero ya llevaba varios minutos tocándose atrás el posterior. No sale como castigo al penal que hace, ya le veníamos preguntando cómo estaba. Nos quedaba un cambio y aprovechamos”

Perea no se olvidó de la situación que, para él, cambió el partido en contra y aseguró que deberá aprender de esto. “Los partidos son muy complejos y, hoy en día, perdiendo un hombre se hacen casi imposibles. Más allá de la bronca que tenemos por el resultado, creo que lo teníamos bastante bien. Hay que aprender de estas situaciones”, concluyó.

Próximo partido del Medellín

Medellín cedió su tercera derrota en el campeonato y quedó con 19 puntos en 10 partidos jugados. Su próximo encuentro será el martes 29 de de septiembre cuando reciba a Millonarios por la fecha 4 del certamen.