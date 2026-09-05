Sequías, inundaciones y calor extremo: ONU hizo alerta mundial sobre El Niño, ¿qué dijo?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó el 3 de septiembre de 2026 un nuevo reporte y alerta por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026.

Según el organismo internacional, el fenómeno ya se encuentra por encima de los datos registrados en los reportes anteriores y existe una probabilidad del 100% de que se mantenga activo hasta febrero de 2027, lo que podría significar cambios relevantes en las temperaturas y fenómenos climatológicos a nivel mundial.

Le puede interesar: Aumentan patrullas y controles en Boyacá tras ola de delitos en las principales ciudades

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño es un fenómeno climático natural que modifica la circulación atmosférica y los patrones de temperatura y lluvia. Sin embargo, la OMM advierte que sus efectos se producen actualmente en un contexto de temperaturas oceánicas y globales altas en comparación a los anteriores años.

Esto significa que el fenómeno puede intensificar determinadas situaciones climáticas que ya requieren de atención especial debido al calentamiento global. La combinación de ambos aumenta la preocupación por sus posibles consecuencias sobre sectores como la agricultura, los recursos hídricos y la salud.

Más información: Ya son tres muertos por ataque con enjambre de drones en Ocaña, confirmó alcalde Cañizares

¿Qué dijo la ONU sobre El Niño?

En su actualización más reciente, la OMM explicó que las condiciones de El Niño se han intensificado debido a las temperaturas elevadas de las aguas del Pacífico tropical. Los pronósticos indican que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará su máxima intensidad a finales de este año.

La organización indicó que existe un 100 % de probabilidad de que El Niño mantenga su mayor punto durante septiembre y noviembre de 2026, comenzando a disminuir en diciembre de 2026 y finalizando en febrero de 2027. Por esta razón, los organismos meteorológicos están reforzando las medidas de preparación y los sistemas de alerta temprana.

Lea más: Gobernador de Nariño respondió al presidente tras advertencia sobre diálogos de paz

Sequías, inundaciones y calor extremo

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con las alteraciones que El Niño puede provocar en los patrones habituales de las temperaturas y las precipitaciones. La OMM advierte que debido al aumento de estas condiciones se puede incrementar el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo en diferentes zonas del planeta.

Sin embargo, el organismo aclara que la intensidad del fenómeno no determina por sí sola la gravedad de sus efectos en cada país. Las consecuencias pueden variar dependiendo de la época del año y de otros factores climáticos presentes en los océanos Atlántico e Índico. Por ello, las condiciones no serán las mismas en todo el mundo.

Le puede interesar: Capitán oriundo de Sogamoso murió tras ataque contra unidad militar en Ocaña

¿Hasta cuándo duraría El Niño?

De acuerdo con las últimas proyecciones de la OMM, El Niño tendría una probabilidad cercana al 100 % de mantenerse hasta febrero de 2027. El organismo prevé que alcance una intensidad muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia finales de 2026, aunque sus efectos climáticos podrían prolongarse durante los primeros meses del próximo año.

Es por ello, que la OMM insiste en la importancia de utilizar los pronósticos climáticos y los sistemas de alerta temprana para anticiparse a posibles impactos. La recomendación se realiza con el objetivo de que cada región pueda prepararse de acuerdo con los riesgos que podría enfrentarse según sus condiciones climáticas y geográficas.

Escuche EN VIVO Caracol Radio