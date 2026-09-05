Gobernador de Nariño respondió al presidente tras advertencia sobre diálogos de paz

Pasto-Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se pronunció luego que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en la cumbre de gobernadores, manifestara que ningún mandatario podrá adelantar contactos con estructuras terroristas.

El presidente fue enfático con el gobernador de Nariño. “Está advertido. Esta política integral de seguridad se medirá por resultados”: manifestó.

Ante esto, Escobar en un comunicado precisó que los diálogos y negociaciones de paz son potestad del Gobierno Nacional y que en consecuencia, los Diálogos Regionales de Paz desarrollados en Nariño fueron conducidos por el Gobierno Nacional a través de sus delegados, de acuerdo con las competencias que corresponden al orden nacional.

Aseguró que el Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas ni acuerdos por debajo de la mesa. Su participación se desarrolló dentro del marco institucional y respondió a la necesidad de reconocer las particularidades del departamento frente a las dinámicas del conflicto y la construcción de paz.

De igual manera señaló que la experiencia de Nariño parte de una realidad territorial: si el conflicto se expresa de manera diferente en cada región, la construcción de paz también debe reconocer esas diferencias. Por ello, el departamento ha promovido una visión de Paz Territorial que vincula la protección de la vida con la transformación, el desarrollo y la generación de oportunidades para las comunidades.

“La Gobernación de Nariño respeta la orientación de la política nacional de seguridad y comparte el propósito de proteger la vida, recuperar la soberanía y garantizar una presencia efectiva del Estado en los territorios. Al mismo tiempo, considera necesario que las estrategias de seguridad reconozcan las particularidades de cada región”: señala en un comunicado de ocho puntos publicado por el mandatario.

Escobar agrega que los resultados alcanzados en Nariño a partir de la estrategia de Paz Territorial, así como los desafíos que aún persisten, merecen ser conocidos y evaluados directamente. Por esta razón, invito al Presidente de la República a visitar el departamento y conocer de primera mano las acciones adelantadas, sus resultados y las dificultades que enfrentan las comunidades al tiempo que manifestó que desde su administración están abiertas las puertas al diálogo y a la articulación institucional con el Gobierno Nacional.