Capitán oriundo de Sogamoso murió tras ataque contra unidad militar en Ocaña

Sogamoso

El capitán Marco David Pirajón Montezuma, oriundo de Sogamoso, Boyacá, murió tras el ataque con drones cargados con explosivos contra el Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander.

El hecho ocurrió durante la noche del 4 de septiembre, cuando las aeronaves no tripuladas impactaron dentro de la unidad militar. Tras la agresión, tropas salieron a asegurar el perímetro y se enfrentaron con presuntos integrantes del ELN.

También murió el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, mientras que otros cinco militares resultaron heridos y reciben atención médica especializada.

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Pirajón Montezuma tenía 15 años de servicio en el Ejército Nacional y era el primogénito de un mayor retirado de la institución. El Ejército destacó su servicio y dispuso acompañamiento para sus familiares.

Las Fuerzas Militares anunciaron la continuidad de las operaciones contra las estructuras armadas ilegales en la provincia de Ocaña, mientras el Gobierno Nacional confirmó una nueva ofensiva de seguridad contra el ELN y sus fuentes de financiación.