Cartagena activa campaña para prevenir los efectos del Fenómeno de El Niño

Ante la posibilidad de que el Fenómeno de El Niño alcance una intensidad significativa, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) puso en marcha la estrategia “Pilas con El Niño”, con la que busca preparar a Cartagena y reducir los riesgos asociados a este fenómeno climático.

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La iniciativa contempla acciones de prevención, seguimiento y articulación institucional con las diferentes dependencias del Distrito, organismos de socorro y entidades públicas y privadas, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Entre los escenarios que podrían presentarse están el incremento de las temperaturas, disminución de las lluvias, mayor riesgo de incendios forestales y urbanos y presión sobre el abastecimiento de agua y el servicio de energía.

La OAGRD también hizo un llamado a la ciudadanía para asumir un papel activo en la prevención. Entre las recomendaciones se encuentra hacer un uso responsable del agua y la energía, evitar quemas y fogatas, no arrojar elementos que puedan provocar incendios y mantenerse hidratado.

Ante las altas temperaturas, las autoridades aconsejan además evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

“No queremos esperar a que lleguen las consecuencias para reaccionar. Queremos que Cartagena se prepare desde ahora”, afirmó Gabriela Tinoco, jefe de la OAGRD.

La entidad recordó que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la comunidad, por lo que invitó a los cartageneros a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.