Ya son tres muertos por ataque con enjambre de drones en Ocaña, confirmó alcalde Cañizares

El Ejército confirmó la identidad del capitán y de un soldado profesional asesinados por el ELN en Ocaña, en norte de Santander, tras un ataque con un enjambre de drones.

Se trata del capitán Marco David Piragón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fueron asesinados en el ataque perpetrado contra el cantón militar Trapiche en Ocaña, Norte de Santander. Además, cinco militares se resultaron heridos.

La ofensiva criminal comenzó con un ataque mediante drones acondicionados con explosivos que impactaron dentro de las instalaciones militares y causaron daños en alojamientos y otras áreas del cantón militar. En medio de estos hechos, un helicóptero de la Fuerza Aérea también fue impactado.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, pasó por los micrófonos del Noticiero Caracol y confirmó la muerte del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez. Con su muerte, aumenta a tres el número de uniformados asesinados en dicho ataque.

“Además de ellos, había otra persona en intervención en el hospital de Emiro Quintero Cañizares, yo he tenido ya comunicación con el sistema de urgencia del hospital regional y lamentablemente otra de las personas que estaba siendo intervenidas, pierden la vida en las horas de la madrugada. Cinco soldados profesionales herido”, confirmó.

De este modo, el alcalde hizo un llamado asegurando que si bien entienden que es la situación que se está viviendo en confrontación armada, hacen siempre un llamado a los actores armados del respeto, el derecho internacional humanitario y básicamente las poblaciones rurales, que son las que en últimas más sufren.

“Hemos tenido varios eventos que atender, no solamente en materia de orden público, también en temas de, digamos, de incendios forestales, pero también situaciones de una avalancha, una creciente súbita, producto de un invierno extraño en el mes de abril”, dijo.