Aumentan patrullas y controles en Boyacá tras ola de delitos en las principales ciudades

Boyacá

Tras los hechos delictivos registrados durante las últimas semanas en diferentes ciudades de Boyacá, las autoridades realizaron un consejo de seguridad ampliado con la participación de la Policía de Boyacá, la Policía Metropolitana de Tunja, el Ejército Nacional, la Fiscalía, el ICBF y Migración Colombia.

Durante la reunión fueron definidas nuevas acciones para fortalecer la seguridad, aumentar la capacidad de reacción y mejorar la atención de los delitos, especialmente en las principales ciudades del departamento.

Alejandra Picco, secretaria de Gobierno de Boyacá, aseguró que, aunque ya se vienen implementando medidas especiales, las circunstancias recientes obligan a incrementar los esfuerzos institucionales.

“Como instituciones que salvaguardan la seguridad, la convivencia y el orden público en nuestro territorio hemos venido tomando medidas especiales para proteger a los y las boyacenses. Sin embargo, entendiendo que tenemos circunstancias especiales, en Tunja redoblaremos esfuerzos”.

La funcionaria explicó que una de las principales medidas será el despliegue de patrullas especializadas del Grupo de Operaciones Especiales en las ciudades principales, además del incremento de los equipos de reacción inmediata.

“Tendremos patrullas especializadas por parte del Grupo de Operaciones Especiales en ciudades principales e incrementaremos las patrullas de reacción inmediata ante la comisión de delitos”.

También se anunció un aumento en la presencia de uniformados en sectores considerados estratégicos para la economía de las ciudades.

“Redoblaremos la presencia de nuestros policías y soldados en zonas de actividad económica y comercial”, señaló.

La Fiscalía también tendrá un papel reforzado dentro de esta estrategia. De acuerdo con la secretaria de Gobierno, se dispondrá de fiscales especializados con disponibilidad permanente para atender los casos que se presenten en las principales ciudades.

“Por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías se tendrán fiscales especializados y destacados en disponibilidad 24/7 para la atención de delitos en ciudades principales”.

En los casos relacionados con menores de edad también habrá atención permanente por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Tendremos defensorías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en atención 24/7 para la comisión de delitos por parte de menores de edad”, explicó.

La estrategia incluye además vigilancia aérea. El Batallón de Aeronaves No Tripuladas pondrá a disposición dos aeronaves para realizar labores de vigilancia sobre los puntos críticos identificados por las autoridades.

“El Batallón de Aeronaves No Tripuladas se vincula con dos aeronaves para la vigilancia aérea de puntos críticos identificados por nuestra Policía y Ejército Nacional”, indicó.

Otro de los componentes será el control migratorio. Migración Colombia continuará realizando acciones de verificación para garantizar el cumplimiento de la normatividad por parte de la población migrante en el departamento.

La secretaria de Gobierno insistió además en la importancia de la colaboración de la ciudadanía para prevenir y esclarecer los delitos.

“Seguimos estimulando la vinculación de los y las ciudadanas a las redes de información, a los frentes de seguridad, pero sobre todo al suministro de información que nos permita anticipar y esclarecer delitos”.

En este sentido, las autoridades mantienen recompensas de hasta 45 millones de pesos por información que permita anticipar o esclarecer delitos contra la vida y la integridad de las personas, y hasta 25 millones de pesos por información relacionada con delitos contra el patrimonio económico.