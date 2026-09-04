Productores de caña de azúcar preparados para el fenómeno del niño.

Mas de 4 mil 500 agricultores, propietarios de 3 mil 300 fincas que producen más 230 mil hectáreas de caña de azúcar en 50 municipios del valle geográfico del rio Cauca, se declararon preparados para enfrentar el fenómeno del niño que es proyectado como el mas grave y prolongado que se vivirá en Colombia.

Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de la asociación colombiana de productores y proveedores de caña de azúcar, Procaña, explicó que el sector está atendiendo las recomendaciones que ha venido haciendo el centro de investigación, Cenicaña, sobre la necesidad de prevenir los efectos del fenómeno del niño en los cultivos y en las personas.

Ampliar Cerrar

“Hay temas como un mejor manejo del riego de forma que haya ahorros sustanciales del recurso del agua y prevenir las quemas que se producen por el incremento de las temperaturas “dijo Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña.

Destacó que ya hubo una reunión con el ministro de Agricultura donde el sector de los productores de caña de azúcar, plantearon la necesidad de que los productores pudieran contar con los beneficios del incentivo al seguro agropecuario, que básicamente les permitiría acceder a un seguro paramétrico que les daría una compensación en el caso en el que se produjeran caídas en la productividad por efecto climático.

“Estamos promocionando, divulgando y contándole a los afiliados y a todos los cañicultores e interesados en la agricultura, sobre cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta durante el fenómeno de El Niño”, puntualizó la dirigente gremial.

.