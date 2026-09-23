Así avanza el huracán Polo por el Pacífico: Imágenes satelitales, trayectoria EN VIVO y más

El huracán Polo continúa avanzando por el océano Pacífico frente a las costas de México, donde ha registrado una rápida intensificación durante los últimos días.

El ciclón tropical que tuvo origen el 20 de septiembre pasó de tormenta tropical a huracán en 24 horas y posteriormente alcanzó la categoría 5 en la escala de huracanes Saffir-Simpson. Sin embargo, durante las últimas horas ha perdido intensidad y actualmente se mantiene en la categoría de huracán mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste.

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¿Dónde está el huracán Polo?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (por sus siglas en inglés NHC), en su reporte de las 10:11 a. m. del 23 de septiembre, el centro de Polo se encontraba aproximadamente a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, México, y a unos 480 kilómetros al sureste de Manzanillo.

En ese momento, registraba vientos máximos sostenidos de 240 km/h, y avanzaba hacia el noroeste a unos 7 km/h. Ubicándose en la categoría 4.

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¿Cuál es la trayectoria de Polo?

Según los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta ha sido la trayectoria de Polo:

21 de septiembre : Polo aparece como tormenta tropical.

: Polo aparece como tormenta tropical. 22 de septiembre: Se intensificó rápidamente hasta convertirse en huracán categoría 5, mientras permanecía frente a las costas del Pacífico mexicano.

Se intensificó rápidamente hasta convertirse en huracán categoría 5, mientras permanecía frente a las costas del Pacífico mexicano. 23 de septiembre, madrugada: a aproximadamente 300 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, avanzando lentamente hacia el norte.

a aproximadamente 300 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, avanzando lentamente hacia el norte. 23 de septiembre, 10:11: Polo se mantenía a unos 270 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento lento hacia el noroeste.

Para las próximas horas el pronóstico indica que Polo realizará un giro más marcado hacia el noroeste y posteriormente continuará hacia el oeste-noroeste durante los siguientes días.

Para el final de la semana se espera que Polo avance progresivamente hacia aguas del Pacífico cercanas a Baja California Sur, sin que el pronóstico actual indique un ingreso directo a tierra.

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Lluvias, oleaje e inundaciones

El principal riesgo para las zonas cercanas a la trayectoria está relacionado con las lluvias, el oleaje y posibles inundaciones. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido desde la formación de Polo que pueden aparecer precipitaciones intensas y riesgos de deslizamientos de tierra, incremento en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos en zonas bajas.

Por ahora, el centro de Polo no tiene previsto tocar tierra directamente, pero las autoridades mantienen las alertas debido a la cercanía con la costa de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco y a la posibilidad de que las condiciones cambien durante su desplazamiento. La recomendación es seguir los reportes oficiales del NHC, Conagua y Protección Civil.

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