Incendios forestales amenazan áreas protegidas del país: Iguaque registra 1.200 hectáreas afectadas

Ambiente

Los incendios forestales que se presentan en distintas regiones del país también mantienen en alerta a las autoridades ambientales por su impacto sobre áreas protegidas estratégicas. Parques Nacionales Naturales reportó la atención de tres emergencias en Boyacá, Tolima y Valle del Cauca, donde sus guardaparques trabajan junto con organismos de socorro para controlar las llamas o evitar que alcancen zonas protegidas.

La situación que concentra la mayor atención está en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá. Según el primer balance de Parques Nacionales, la afectación preliminar se acerca a 1.200 hectáreas, de las cuales cerca del 60 % estaría dentro del área protegida. Las zonas afectadas corresponden principalmente a herbazales y la cifra todavía está sujeta a evaluación.

¿Por qué preocupa el incendio en Iguaque?

La preocupación no está solamente en la superficie quemada. El Santuario de Fauna y Flora Iguaque protege ecosistemas de páramo, bosque altoandino y lagunas de origen glaciar, fundamentales para la regulación del agua en esta zona de Boyacá.

El área protegida tiene 6.889 hectáreas y sus ecosistemas contribuyen a la recarga y regulación hídrica de la región. De acuerdo con información de Parques Nacionales, Iguaque es además el área del Sistema de Parques que abastece a más acueductos municipales y sus fuentes de agua benefician a más de 30.000 personas.

Por eso, la afectación ambiental no se limita a la vegetación que ha sido consumida por el fuego. La pérdida de cobertura en ecosistemas de alta montaña también puede tener consecuencias sobre la regulación y disponibilidad del recurso hídrico.

Más de 250 personas trabajan en la emergencia de Boyacá

Para enfrentar el incendio en Iguaque se encuentran desplegados organismos de socorro y autoridades de la región. En las labores participan la Cruz Roja, 12 cuerpos de bomberos y más de 250 unidades, además de apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Gobernación de Boyacá.

Parques Nacionales, que ya tenía 20 unidades en el territorio, reforzó el operativo con 15 guardaparques provenientes de los parques nacionales Tamá, Pisba y Chingaza y del Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce.

La dificultad está también en el terreno. Las zonas más altas del incendio presentan condiciones que complican el ingreso de los equipos por tierra, por lo que parte de las labores se ha concentrado en operaciones aéreas.

En Los Nevados el incendio ya fue controlado

La segunda emergencia reportada por Parques Nacionales ocurrió en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en el sector El África, en Santa Isabel, Tolima.

En este caso, el incendio registrado el 19 de septiembre ya fue controlado y liquidado por tres guardaparques. El equipo tuvo que llegar hasta un punto ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso.

El recorrido desde Santa Isabel tomó aproximadamente 2,5 horas hasta Alto Bonito y, desde allí, entre 8 y 10 horas adicionales a caballo para llegar al lugar del incendio. Las labores terminaron durante la mañana del 20 de septiembre, después de atender los focos que permanecían activos.

El fuego afectó ecosistemas de páramo y las autoridades continúan evaluando las afectaciones ambientales.

Las Hermosas: el incendio continúa activo

El tercer punto está en el Valle del Cauca, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Las Hermosas, en Buga.

El incendio comenzó el 20 de septiembre y, de acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos, mantiene un 70 % de actividad. A diferencia de Iguaque y Los Nevados, en este caso el trabajo de Parques Nacionales está enfocado en atender la emergencia y evitar que las llamas ingresen al área protegida.

Para apoyar las labores fueron movilizados nueve guardaparques: cinco de la brigada del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y cuatro de Las Hermosas. Los equipos trabajan de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos.

Las Hermosas es un área protegida de alta montaña, con ecosistemas como páramos y bosques andinos, por lo que el objetivo en este momento es contener el fuego antes de que avance hacia el interior del parque.