MinAmbiente anuncia tres acciones para acelerar el control de hipopótamos en el país

El Ministerio de Ambiente anunció tres acciones inmediatas para acelerar la implementación del Plan de Manejo de Hipopótamos en Colombia, ante la expansión de la especie invasora y los riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad del país.

Las medidas fueron acordadas durante una mesa interinstitucional liderada por la cartera ambiental, donde el objetivo, según explicó el Ministerio, es fortalecer la respuesta del Estado, una acción realemnete efectiva de las autopridades territoriales y llevar las acciones directamente a los territorios donde está presente esta especie, que ha ampliado su distribución en distintas zonas del país.

Recursos, más entidades y seguimiento a los animales

La primera medida será buscar nuevos recursos y capacidades para avanzar en las acciones contempladas en el Plan de Manejo. Para esto, MinAmbiente anunció reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento y capacidades técnicas y operativas.

La segunda consiste en ampliar la respuesta institucional. El Gobierno identificará y vinculará nuevas entidades nacionales y territoriales que, de acuerdo con sus competencias, puedan atender los impactos y riesgos asociados a la presencia de los hipopótamos y ejecutar acciones directamente en las zonas afectadas.

La tercera medida apunta a mejorar el seguimiento de la especie. Pues el Ministerio explicó que pondrá a disposición de las comunidades y autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con los hipopótamos. Para que con estos dato permitirán conocer mejor dónde están los animales, cómo se movilizan y orientar las decisiones de manejo.

¿Qué pasa con las medidas que ya estaban contempladas?

Cabe decir que el anuncio no establece que se eliminen las medidas que ya hacen parte del Plan de Manejo de Hipopótamos. Por el contrario, el Ministerio señala que las nuevas acciones buscan acelerar su implementación y fortalecer las capacidades necesarias para ejecutarlo de manera sostenida en los territorios.

De hecho, durante la reunión también se avanzó en la identificación de las necesidades técnicas, operativas y financieras para ejecutar el plan, así como en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y cooperación.

Esto significa que el anuncio está enfocado principalmente en cómo llevar el manejo de la especie a los territorios y fortalecer la capacidad de respuesta, y no en reemplazar las herramientas que ya contempla el Plan de Manejo.

Adicionalmente, MinAmbiente señaló que la expansión de los hipopótamos no debe abordarse únicamente como un problema de control poblacional. La presencia de esta especie invasora también genera riesgos para los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad nativa, los medios de vida y la seguridad de las comunidades.