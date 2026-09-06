Gobierno libera 17 cocodrilos y se compromete a salvar a esta especie en riesgo de extinción

El Gobierno le puso la lupa a los cocodrilos del Orinoco y este sábado liberó a 17 ejemplares en el Bioparque Wisirare.

Y es que desde mayo de este año en esta emisora alertamos la evidente y alarmante crisis que estaba enfrentando el programa de conservación del caimán llanero, conocido también como cocodrilo del Orinoco.

En ese momento, 200 cocodrilos se encontraban en condiciones críticas: en hacinamiento, sin alimento y además, sin atención médica. Incluso 16 ejemplares habían muerto.

(En contexto: Polémica por cocodrilos del Orinoco: Andrea Padilla denuncia que ya van 16 ejemplares muertos)

Ante esto, este Gobierno señaló en las últimas horas que selló una alianza para salvar a esta especie y reactivó las liberaciones de cocodrilos que estaban suspendidas desde 2024 por dificultades de coordinación interinstitucional.

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con autoridades ambientales, academia, institutos de investigación, entidades territoriales y organizaciones de la sociedad civil, suscribió un acuerdo de voluntades avanzar en la recuperación de la especie y lograr poblaciones estables en libertad”, señaló la cartera.

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El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señaló que “esta liberación no es un hecho circunstancial, sino el resultado de muchos años de trabajo de la Fundación Palmarito, con el apoyo de Corporinoquia, la Gobernación de Casanare, las reservas de la sociedad civil y las comunidades. Estamos hablando de una especie críticamente amenazada, que está al borde de la extinción, y por eso cada individuo que regresa a su hábitat representa una esperanza para su recuperación”.

(Además: ¿Y MinAmbiente? Cocodrilos en riesgo de extinción no reciben comida ni atención médica desde enero )

Aseguró que seguirán con estas liberaciones y asegurarse en que puedan sobrevivir y reproducirse.

“El desafío ya no es solamente criar o liberar cocodrilos: es lograr que regresen a los ríos de la Orinoquia, sobrevivan, se reproduzcan y vuelvan a formar poblaciones capaces de mantenerse por sí mismas en libertad”, remató.